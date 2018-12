Per rilanciare Il Totogol, «Il 9» e il Totocalcio, una tipologia di gioco "che non comporta rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo", potrebbe essere creato un unico prodotto con più possibilità di vincita . Questa nuova creazione verrà anche pubblicizzata dalla nuova Sport e Salute, la nuova Spa dello sport che sostituisce Coni Servizi.

Il Totogol, «Il 9» e il Totocalcio potrebbero sparire . Un'abitudine, quasi un'istituzione per migliaia di appassionati di calcio che ora potrebbe diventare solo un ricordo. È in arrivo infatti una riforma dei "concorsi pronostici sportivi" con un emendamento dei relatori alla manovra che non è ancora stato votato in commissione Bilancio al Senato.

Si tratta di un provvedimento preso in esame dalla commissione bilancio del Senato: prevista una nuova tipologia di scommesse in deroga al decreto dignità.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK