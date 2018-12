La squadra è stata affidata a Michael Carrick, traghettore tempraneo. Ma la lista dei pretendenti alla panchina dei Red Devils è lunga e piena di nomi interessanti.

un'ora fa di Alberto Casella

Cinematograficamente la carriera di José Mourinho avrebbe retto per lunghi anni il paragone con film trionfali e dal lieto fine, come Momenti di gloria per esempio, ma dall'ultimo esonero al Chelsea in poi, il confronto più appropriato era con un altro genere di pellicole, tipo Dead man walking o Il miglio verde. Lui se l'era sempre immaginato molto diverso l'approdo al Manchester United.

Nomade della panchina per vocazione, con il passare degli anni si era fatto stregare da quel rapporto speciale che sir Alex Ferguson aveva con il club, la città, i tifosi. Un patriarca amato, rispettato e un po' temuto da tutti, che vinceva tutto e accoglieva il collega di turno col benvenuto di un rosso d'annata, stappato per l'occasione nel suo ufficio, e poi lo batteva sul campo.

Ma qualcosa si era inceppato da tempo nel meccanismo Mourinho. Se parlate con uno dei suoi giocatori al Porto, al Chelsea o all'Inter o con un tifoso delle stesse squadre, avrete solo parole adoranti e riconoscenti. Qualcosa aveva cominciato a sfilacciarsi al Real Madrid, fino a rompersi allo United. Fine dell'empatia con i giocatori, freddo il rapporto con i fan: solo la storia dirà se è questa la fine di José Mourinho.

Manchester United: i nomi per il dopo Mourinho

L'esonero a sorpresa di Mourinho da parte del Manchester United ha aperto la successione su una delle panchine più ambite d'Europa. Il club ha annunciato di aver affidato temporaneamente la squadra a Michael Carrick, ma fra meno di due mesi ci sarà il dentro o fuori in Champions League contro il PSG, roba da far tremare le ginocchia di chiunque, figurarsi quelle di un esordiente assoluto. Voci inglesi riferiscono infatti che Woodward e il suo staff starebbero pensando a una soluzione di più alto profilo, uno come Laurent Blanc, per esempio, che nei Red Devils ha chiuso la carriera e a Parigi ha allenato fino a due anni fa. Da allora è su piazza e potrebbe accettare un accordo fino a fine stagione, con opzione per il futuro. Sì perché il management dei Red Devils sa bene di avere in carico il contratto di Mou fino a scadenza - quasi 16 milioni a stagione - e se il suo successore farà bene, dovranno pure corrispondergli i ricchi bonus previsti.

Uno scoglio non da poco, pure per un club dal bilancio sano come il Manchester United, che pure, secondo i tabloid inglesi, coltiverebbe la pazza idea di investire 45 milioni per strappare Mauricio Pochettino al Tottenham. Il manager argentino ha dalla sua il vantaggio di conoscere molto bene la Premier League, avendo guidato prima il Southampton - dove ha raggiunto un buon ottavo posto - e poi appunto gli Spurs, riportati stabilmente nell'elite del calcio inglese ed europeo.

Affascinante anche la pista che porta a Massimiliano Allegri che, dopo cinque anni in bianconero, potrebbe essere affascinato da provare una nuova esperienza, magari dopo aver vinto la Champions League, chiudendo un ciclo alla Juventus. Forse, però, il fatto di non essere mai uscito dai patrii confini potrebbe rivelarsi un handicap per il tecnico livornese nel casting dei Red Devils.

Più possibilità, sotto questo aspetto, potrebbe invece avere Antonio Conte - due trofei in altrettante stagioni al Chelsea - che però vorrebbe garanzie di un sensibile rafforzamento estivo. Le stesse che chiederebbe sicuramente Zinedine Zidane e del resto, con quello che ha vinto al Real Madrid, chi non gliele darebbe? Meno glamour, infine, ma molto gradito negli ambienti più conservatori del club, sarebbe il nome di Gareth Southgate, il tecnico che, riportandola all'onor del mondo, ha riavvicinato gli inglesi alla loro Nazionale.