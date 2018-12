L'attaccante del PSG ha speso 5mila per vendicarsi della sua ex ed eliminarla dal Grande Fratello spagnolo.

0 condivisioni

7 ore fa

Vi ricordate di Jesé Rodriguez, attaccante spagnolo classe 1993 che sembrava destinato a una carriera ricca di soddisfazioni? Ecco, dopo aver collezionato 38 presenze, 6 gol e 7 assist col Real Madrid nella stagione 2015/16, si è trasferito al PSG ed è pian piano sparito dai radar.

I prestiti al Las Palmas prima e allo Stoke poi non hanno invertito la rotta, l'iberico è entrato in una fase calante che sembra non finire più. Basti pensare che in questa stagione non ha giocato nemmeno un minuto col PSG, che non lo ha neanche inserito in lista Champions.

E così il 25enne fa parlare di se per qualcosa che non ha nulla a che vedere col campo. In Spagna, secondo un giornalista di Cazamariposas, scrivono che Jesé avrebbe pagato 5mila euro per vendicarsi della sua ex ragazza, Aurah Ruiz, con cui evidentemente non sono rimasti in buoni rapporto. Cosa ha fatto? Quella cifra sarebbe servita a votare un'infinità di volte e ad eliminarla dal Grande Fratello Vip in Spagna. L'obiettivo è stato raggiunto, almeno fuori dal campo Jesé ha raggiunto un traguardo.