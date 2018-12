Il dirigente nerazzurro, dopo aver ritirato il premio Manager Sportivo dell’anno 2018, è tornato sulla questione legata al rinnovo di Icardi: "Mai stato vicino alla Juve. All'Inter discutiamo nelle sedi competenti."

La telenovela che ha come protagonisti l'Inter e il suo capitano, Mauro Icardi, si arricchisce di un nuovo interessante capitolo: dopo la prima puntata, andata in onda - è proprio il caso di dirlo - durante la trasmissione Tiki Taka e che ha avuto come protagonista Wanda Nara, moglie e agente del bomber argentino, è arrivata a stretto giro di posta la replica di Piero Ausilio.

A margine del premio Manager Sportivo dell’anno 2018, ricevuto dalle mani del passato vincitore e nuovo collega nerazzurro Beppe Marotta, il ds dell'Inter è tornato sulle parole di Wanda Nara, che aveva affermato come non solo la trattativa per il rinnovo fosse in alto mare ma che addirittura al termine della scorsa stagione lo stesso Icardi fosse stato offerto alla Juventus dove avrebbe fatto coppia in attacco con Cristiano Ronaldo.

Parole forti e che hanno avuto il doppio effetto di spaventare i tifosi nerazzurri, che mai tollererebbero la cessione di Icardi proprio agli storici rivali bianconeri, e di irritare evidentemente la dirigenza dell'Inter: Ausilio è stato categorico nello smentire la ricostruzione fatta da Wanda Nara e ha anzi sottolineato con forza come il centravanti argentino sia al centro del progetto di Suning e come certe trattative vadano portate avanti negli uffici competenti e non sui social network o nelle trasmissioni televisive.

La proposta dell'Inter Icardi l'ha avuta due anni fa e l'ha firmata, la nuova proposta l'ha avuta e al momento non l'ha ancora accettata. Non vuol dire che non si possa andare avanti, anzi: da parte nostra c'è l'assoluta volontà di continuare questa trattativa con l'obiettivo di arrivare a un adeguamento e un prolungamento del contratto.

Poi ecco la stoccata alla moglie del capitano, che in televisione aveva raccontato di una trattativa che la scorsa estate aveva portato il marito a un passo dalla Juventus e che sarebbe stata imbastita proprio dall'Inter, sottolineando come il paventato rinnovo contrattuale - Icardi ha un contratto fino al 2021 e guadagna circa 6 milioni di euro all'anno - vedesse le due parti in causa estremamente distanti.

All'Inter discutiamo soltanto in ufficio e nelle nostre sedi. Non discutiamo sui social, non discutiamo nelle trasmissioni televisive, non discutiamo da nessun'altra parte. Io e il resto della dirigenza siamo a completa disposizione, chi ci vuole può trovarci tutti i giorni nelle sedi competenti. Icardi alla Juve? Mai, è un cinepanettone, peccato che Marotta non sia ancora arrivato altrimenti vi risponderemmo insieme.

Getty Images Protagonista della rinascita della Juventus, dove ha lavorato dal 2010 all'ottobre 2018, due mesi dopo Beppe Marotta è entrato nella dirigenza dell'Inter.

E poi è arrivato Beppe Marotta: il nuovo dirigente nerazzurro, dopo aver premiato l'uomo con cui lavorerà in sinergia per rilanciare l'Inter nel calcio che conta, fino alla scorsa stagione dirigeva il mercato della Juventus e perciò dovrebbe essere persona informata dei fatti. Anche lui smentisce la ricostruzione fatta da Wanda Nara.

Icardi alla Juve? Ausilio può confermare, come me, che non ci siamo mai messi a un tavolo per trattare. Effettuare sondaggi rientra nelle mansioni di ogni direttore sportivo, e sicuramente anche pensando a come piazzare Higuain possiamo averne fatto uno. Mauro Icardi è da anni un calciatore di alto livello ma non ci sono mai stati segnali concreti di una trattativa per un eventuale trasferimento alla Juve.

Storia chiusa, dunque, almeno fino al prossimo capitolo che potrebbe anche non esserci se arrivasse, invece, il tanto atteso rinnovo che dovrebbe prolungare il contratto di Icardi fino al 2023 e portarlo a guadagnare almeno 8 milioni all'anno. Oltre ai soldi, l'argentino e sua moglie vogliono avere garanzie su un futuro ambizioso, una presenza stabile in Champions League e l'impossibilità che si ripeta una figuraccia come quella avvenuta contro il PSV. A Marotta e Ausilio il compito di convincerli a ripartire tutti insieme.