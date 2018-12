Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia decide una rete dopo pochi secondi dell'attaccante colombiano.

3 ore fa di Alessandro Naimo

Atalanta-Lazio, gara valida per la 16ª giornata di Serie A, potrebbe garantire alla squadra di Inzaghi il quarto posto, almeno per una notte. Reduce dalla sconfitta in Europa League contro l'Eintracht, la Lazio ha comunque ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, ma adesso è chiamata a riscattare la prestazione di giovedì in casa dell'Atalanta. Con una vittoria la squadra di Inzaghi - a 25 punti - scavalcherebbe il Milan quarto, distante solo un punto, in attesa del risultato di Bologna-Milan in programma domani sera. Discorso diverso per l'Atalanta, che cerca i tre punti per risollevare la propria classifica: i bergamaschi, infatti, sono attualmente undicesimi con 21 punti, ma una vittoria permetterebbe loro di scalare tre posizioni portandosi così a ridosso del Sassuolo settimo.

L'Atalanta vince di misura 1-0 grazie alla rete dopo appena 58'' di Duvan Zapata, bravo a sfruttare il pasticcio di Radu e a segnare il sesto gol in questa Serie A. Nel finale di partita annullato un gol per fuorigioco a Francesco Acerbi col VAR.

Atalanta e Lazio torneranno in campo prima di Natale. Il prossimi turno vede infatti i padroni di casa impegnati sabato 22 dicembre alle 15 al Ferraris contro il Genoa di Prandelli, nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. Anche la Lazio giocherà sabato ma alle 12.30, in casa contro il Cagliari. Ma ecco gol e highlights di Atalanta-Lazio 1-0: