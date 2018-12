Il Mondale 2018-2019 di Formula E ha preso il via con la tappa del 15 dicembre in Arabia Saudita. Il campionato di monoposto elettriche sarà trasmesso in esclusiva su Italia 1.

un'ora fa di Luigi Ciamburro

Il Campionato di Formula E 2018-2019, denominato ABB Formula E 2018-2019 Championship, è la quinta edizione dell'ormai celebre competizione automobilistica riservata alle monoposto spinte da motori 100% elettrici. Ha preso il via il 15 dicembre 2018 con l'EPrix di Dirʿiyya, in Arabia Saudita, vinto da António Félix da Costa del team BMW i Andretti Motorsport, e si concluderà il 14 luglio 2019 con il doppio appuntamento di New York, con la tappa italiana del 13 aprile a Roma.

Da quest'anno fa il suo esordio una vettura di nuova generazione dal design futuristico che contribuirà a rendere ancora più attraente questo campionato che, con il passare degli anni, fa sempre più proseliti. La monoposto 2019, nome in codice Spark SRT 05e (o gen2), aumenta sia in termini di potenza che di autonomia. Fino alla scorsa stagione i propulsori erano in grado di erogare in qualifica una potenza di 200 kW (272 CV), adesso invece arriva a 250 kW (340 CV) mentre in configurazione gara si è passati da 180 kW (245 CV) a 200 kW (272 CV). Inoltre fino al precedente campionato era necessario rientrare ai box per cambiare vettura, mentre adesso con un pacco batterie maggiorato da 28 a 54 kWh, i piloti potranno coprire l'intera distanza di gara con una sola vettura.

Le monoposto di Formula E hanno una lunghezza di 5,16 metri, un passo di 3,10 metri e una larghezza i 1,77 metri, montano gomme Michelin con cerchioni da 18 pollici e impianti frenanti Brembo. 11 i team partecipanti per un totale di 22 piloti: la Renault-e.dams cambia denominazione in Nissan-e.dams a causa del cambio di power unit. Le new entry sono il team HWA, in partnership con Venturi, e la BMW che entra in qualità di costruttore del team Andretti.

Formula E 2018-2019: dove vederla in TV e streaming

Nel Mondiale di Formula E assumono un ruolo cardine i social media e la digitalizzazione. Tramite l’utilizzo di diverse piattaforme sarà possibile creare nuovi contenuti e incrementare la visibilità, così da renderlo più attraente per i più giovani. Recentemente è stata firmata una partnership strategica con Youtube, che fornirà canali ad hoc dove saranno trasmessi contenuti live e diversi show di intrattenimento.

12 le tappe della stagione 2018-2019 di Formula E, con Roma che rappresenta uno degli appuntamenti più caldi e seguiti dal pubblico sugli spalti e in TV. L’E-Prix capitolino dello scorso aprile è stato visto su Italia 1 da 1.118.000 spettatori con il 9.09% di share (10.75% sul target commerciale), a cui si addizionano 66.000 spettatori con lo 0.54% di share (0.68% sul target commerciale) che hanno guardato l'evento su Mediaset Italia 2. Considerato il successo di pubblico Mediaset nelle scorse settimane ha deciso di rinnovare l'accordo con la Formula E Holdings per trasmettere in esclusiva il campionato delle monoposto a emissioni zero per altre cinque stagioni, fino al 2023. Inoltre sarà possibile seguire le gare in streaming gratuito sul portale Mediaset Play. Sarà possibile seguire le corse anche in differita sulla pagina Facebook, sul canale di YouTube e su Eurosport 2.

A new era has dawned… The 2018/19 ABB FIA Formula E Championship has begun! #AdDiriyahEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/STHNg5UOzv — ABB Formula E (@FIAFormulaE) December 15, 2018

Formula E, il calendario della stagione 2018/2019