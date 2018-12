A Maranello la scuderia aprirà dal 3 gennaio una parte del museo dedicata al sette volte Campione del Mondo. La nota: "Celebrazione per il pilota del Cavallino più vincente di sempre".

di Francesco Bizzarri

Il regalo della Ferrari per Michael Schumacher. Il campione di Formula 1, il prossimo 3 gennaio, compirà 50 anni. Da Maranello ecco il tributo: una mostra per il pilota più vittorioso della storia dei motori.

Nella sede del Cavallino verranno mostrate tutte le stagioni e i successi che Schumi ha regalato al popolo ferrarista. Le immagini, i video, le auto. Ma non solo. Approfondimenti anche sul contributo che ha dato allo sviluppo della auto stradali e gran turismo.

Il sette volte Campione del Mondo in Formula 1 combatte ancora per tornare alla vita di tutti i giorni dopo quel maledetto incidente sugli sci. Le ultime notizie, anche se non confermate, dicono che si è staccato dai macchinari ed è sulla via della guarigione. La speranza, l’affetto della sua famiglia e dei tifosi, non sono mai mancati.

Tanti auguri Michael Schumacher, campione in Formula 1 e nella vita. La Ferrari, il prossimo 3 gennaio, aprirà una spettacolare mostra al Museo di Maranello dedicata al pilota. Un giorno speciale per lui che compirà 50 anni. Almeno 40 dei quali dedicati ai motori.

Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre

Questa la nota ufficiale del team rosso. La mostra, intitolata “Michael 50”, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting e la famiglia Schumacher. Il legame tra la Ferrari e il pilota tedesco è indissolubile. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, Schumacher ha conquistato cinque Titoli Piloti consecutivi, dal 2000 al 2004, portando sei Titoli Costruttori alla scuderia. Tutto questo verrà raccontato e ricordato. E la Ferrari ha inoltre precisato:

La mostra permetterà di scoprire il fondamentale contributo che Michael ha dato allo sviluppo di vetture GT straordinarie nei suoi anni a Maranello, come pilota e successivamente come consulente

Perché Schumi metteva le mani anche sulle macchine destinate alle competizioni gran turismo e alla strada. Impossibile dimenticare quando, proprio a Maranello nel 2008, presentava in inglese (ma con un “buongiorno” in italiano), la nuova Ferrari California.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal 3 gennaio, e la visita sarà compresa nel prezzo del biglietto del museo (16 euro l’intero).