Il capitano Blind svela la reazione dei suoi compagni all'accoppiamento coi Blancos negli ottavi di finale: "Sono una squadra fantastica ma possiamo vincere".

2 ore fa di Daniele Minuti

Il sorteggio che ha deciso gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League è stato una beffa per l'Ajax, che nella partita contro il Bayern Monaco (l'ultima della fase a gironi) è arrivato a un passo dal battere i bavaresi e passare come prima classificata nel proprio gruppo.

Il 3-3 contro i bavaresi ha portato in seconda fascia i Lancieri che nella fase a eliminazione diretta dovranno vedersela con i campioni d'Europa in carica del Real Madrid. E nonostante l'inizio di stagione per i Blancos sia stato altalenante, affrontare una squadra di questa caratura sarà comunque uno scoglio difficile da superare.

Eppure la reazione dei giocatori dell'Ajax al momento del sorteggio non è stata quella di lasciarsi travolgere dallo sconforto, anzi: secondo quanto detto dal capitano Daley Blind, molti dei suoi compagni sono scoppiati a piangere dalla gioia per la grande sfida che li aspetta agli ottavi di Champions League.

Champions League: i giocatori dell'Ajax piangono dalla gioia per aver pescato il Real Madrid

L'ex giocatore del Manchester United ha parlato al De Telegraphafter raccontando la reazione dei suoi compagni alla notizia della doppia sfida contro il Real Madrid. A quanto pare i giocatori allenati da Erik ten Hag si sarebbero fatti prendere dall'entusiasmo sbattendo i pugni sul tavolo e arrivando persino a commuoversi.

Sono una squadra fantastica ma abbiamo fiducia in noi stessi. Abbiamo tempo per migliorare e nelle ultime partite ce la siamo giocata alla pari con il Bayern.

Blind è uno dei giocatori con più esperienza di una rosa estremamente giovane (età media 23,5 anni), comprensibilmente euforica all'idea di andare a giocare contro la vincitrice delle ultime 3 edizioni della Champions League.

Non sarà facile ma noi vogliamo passare il turno, nulla è impossibile.

In molti hanno definito fortunato il sorteggio del Real Madrid e la squadra di Solari è sicuramente la favorita contro l'Ajax ma i Lancieri sono una squadra piena di entusiasmo e se metteranno questa esaltazione sul campo, potranno mettere in difficoltà anche i campioni in carica.