Calciomercato Juventus, incontro con Raiola in vista di gennaio

I dirigenti bianconeri all'opera in vista della pausa invernale: nell'incontro con l'agente si è parlato del rinnovo di Kean e delle difficili trattative legate a Pogba e de Ligt. Intanto in Portogallo piace Trincao del Braga.

0 condivisioni

un'ora fa di Simone Cola

È un gennaio estremamente interessante quello che attende gli uomini responsabili del calciomercato Juventus, che nella pausa che la Serie A dedicherà a quello che un tempo era noto come "mercato di riparazione" - dal 3 al 18 gennaio - potrebbero rendere il club bianconero assoluto protagonista delle trattative così come limitarsi a osservare l'evolversi degli eventi.

Quello che è certo è che a Vinovo sono ben consapevoli della forza di una squadra ancora imbattuta in campionato e che, per dirla alla Allegri, in Champions League ha perso soltanto le gare che non contavano: i bianconeri, grazie anche - ma non solo - all'arrivo di Cristiano Ronaldo si sono elevati a attesi protagonisti non soltanto in Italia ma anche in Europa, e se il calciomercato Juventus porterà qualche arrivo nella pausa invernale si tratterà soltanto di qualcuno capace di alzare il già elevatissimo livello attuale.

Nessun acquisto tanto per fare, dunque. Nessun "tappabuchi", pur se in un centrocampo che causa infortuni si è ritrovato ad avere spesso la coperta corta. La Juventus ha fiducia nel recupero di Khedira e nell'inserimento di Emre Can così come nella maturazione di Bentancur, e se qualcuno arriverà sarà un campione di classe mondiale, un campione in grado di fare la differenza. Nelle scorse settimane si è parlato molto di Paul Pogba, ma la sensazione è che il francese difficilmente lascerà il Manchester United a gennaio (anche ora che Mourinho non c'è più).

Getty Images

Calciomercato Juventus, Kean verso il rinnovo. Pogba e de Ligt sono lontani

Questo almeno quanto pare sia emerso da un incontro avuto tra chi si occupa del calciomercato Juventus e Mino Raiola, agente di numerose stelle del calcio italiano e europeo: ufficialmente si è trattato di una chiacchierata per portare avanti il discorso relativo al rinnovo di Moise Kean, prospetto su cui i bianconeri puntano molto e che al momento andrebbe in scadenza nel 2020. Sancita la volontà da parte di entrambe le parti in causa di proseguire insieme, nelle prossime settimane le intenzioni dovrebbero essere messe nero su bianco.

L'incontro con Raiola però è stata anche l'occasione per parlare di due giocatori che la Juventus intenderebbe acquistare subito e che invece sembrano sempre più lontani: nonostante i messaggi d'amore mandati in direzione Torino e quelli di malcontento registrati a Manchester, Paul Pogba non sembra destinato a lasciare lo United, almeno non a metà campionato e con la squadra che ha necessità di recuperare punti agli occhi dei tifosi. Se ne potrebbe riparlare - il condizionale è d'obbligo - la prossima estate.

Difficile se non impossibile anche l'arrivo di Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax che nelle intenzioni di Paratici potrebbe imporsi fin da subito in bianconero e soprattutto in futuro raccogliere la pesante eredità dei vari Chiellini, Bonucci e Barzagli, tra i più importanti protagonisti dei trionfi juventini nelle ultime stagioni. Il ragazzo, fresco vincitore del Golden Boy di Tuttosport, non si è sbilanciato sul suo futuro ma non sono poche le voci che vogliono lui e il compagno Frenkie de Jong già promessi sposi del Barcellona, che li preleverà il prossimo giugno.

Getty Images Matthijs de Ligt premiato con il Golden Boy 2018

Se non dovessero arrivare rinforzi di spessore ecco che Paratici e Nedved potrebbero operare sul mercato come già hanno fatto in passato, quando con loro c'era anche quel Beppe Marotta adesso finito all'Inter: la Juventus si è già distinta per l'abitudine a investire su giovani talenti futuribili, da lanciare in prima squadra o utilizzare come futura merce di scambio, e potrebbe farlo ancora acquistando Francisco Trincao, 19 anni il 29 dicembre e messosi in luce nel corso dell'ultimo Europeo Under 19 vinto dal suo Portogallo proprio contro l'Italia di Kean.

Attaccante mancino dotato di buone qualità tecniche e fisiche, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Trincao ha faticato a imporsi in prima squadra con lo Sporting Braga, con cui ha un contratto fino al 2023, anche a causa di un recente infortunio alla caviglia che lo ha frenato. Le relazioni su di lui però sono entusiaste, e non è da escludere che nei giorni finali del calciomercato di gennaio la Juventus presenterà un'offerta che potrebbe andare dai 10 ai 15 milioni, quanto può costare un buon rinforzo per una concorrente in Serie A e dunque l'ennesimo segnale - se ce ne fosse bisogno - su quale sia la squadra regina del mercato in Italia.