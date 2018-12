La moglie, procuratrice del capitano, ammette che c'è molta distanza fra le parti: l'argentino potrebbe non rinnovare. Il Real Madrid intanto sembra preferirgli Kane.

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

La situazione ora si complica. E nemmeno di poco. Mauro Icardi potrebbe diventare motivo di grande agitazione in casa Inter. La trattativa per il suo rinnovo è in alto mare. Lo ha rivelato Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano nerazzurro, a Tiki Taka. Una situazione che potrebbe davvero stravolgere il calciomercato dei nerazzurri.

Nelle ultime settimane l'intesa fra l'Inter e Icardi per il rinnovo sembrava piuttosto vicino, ora però qualcosa è cambiato. Il capitano nerazzurro è rimasto molto male per l'eliminazione della squadra dalla Champions League. Lui, con 4 gol, ha realizzato il 66,6% delle reti dei milanesi nella massima competizione internazionale. Segno che ci può stare. Segno che merita di starci.

Ieri Icardi e Wanda hanno effettivamente firmato un rinnovo che però non aveva nulla a che fare con la trattativa di calciomercato con l'Inter. Il capitano nerazzurro è infatti partito con la moglie per Londra dove ha confermato il legame con la Nike per 9 stagioni: Mauro è legato all’azienda americana dal 2013 e l’attuale contratto era in scadenza a primavera.

Getty Images Si complica la trattativa di calciomercato per il rinnovo di Icardi con l'Inter

Calciomercato Inter, a rischio il rinnovo di Icardi

L'attuale accordo con l'Inter scade invece nel 2021. Il club nerazzurro, vista l'importanza del giocatore, vorrebbe rinnovare il prima possibile. Durante la trasmissione Tiki Taka però Wanda Nara ha lanciato l'allarme. Poche parole, ma chiare. La riuscita della trattativa non è affatto scontata:

Sono io a esser scocciata con l'Inter, non il contrario. Il rinnovo è lontanissimo, la società non mi chiama nemmeno. Non ci siamo ancora seduti per trattare. Mauro non si può discutere, il rinnovo va semplicemente fatto. Anche perché la sua priorità è restare. Non ne fa una questione di soldi, non gli interessa per esempio sapere quanto prende Higuain al Milan

Getty Images Mauro Icardi con la moglie Wanda Nara

Parole dure che spaventano i tifosi. Anche perché la moglie del capitano interista è anche scocciata dal fatto che, a suo dire, è sempre lei a ricevere critiche di media e tifosi e mai la società:

La situazione è questa. Il club mi ha chiamato nel bel mezzo della Champions League, ma ho detto di aspettare. Perché la brutta figura la devo fare sempre io? Perché non si dice nulla a Suning?

L'Inter, al momento, non ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Wanda. C'è però una notizia positiva per il club nerazzurro. Il Real Madrid, da tempo interessato a Icardi, avrebbe deciso di accelerare per chiudere la trattativa di calciomercato con il Tottenham per Harry Kane. Sarebbe lui l'attaccante scelto da Perez per iniziare un nuovo ciclo dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. E se a Milano per Icardi la situazione sembra complicarsi, è anche vero che c'è ancora tutto il tempo per risolverla. L'Inter non può fare a meno di lui.