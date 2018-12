In vendita la prima auto di Cristiano Ronaldo. La Audi S3 Coupè appartenuta al fuoriclasse portoghese costa il doppio del valore di mercato.

4 ore fa di Luigi Ciamburro

Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più pagati al mondo. Con la Juventus ha firmato un contratto da 31 milioni all'anno fino al 2022, facendo di lui il terzo calciatore più pagato dopo Messi (46 milioni) e Neymar. Ma la maggior parte degli introiti arrivano da sponsor e investimenti in attività di varia natura (abbigliamento, palestre, alberghi di lusso). CR7 ha firmato un contratto a tempo indeterminato con Nike che gli frutta 24 milioni l'anno, oltre ad essere testimonial EA Sports, HerbaLife, Clear Shampoo, PokerStars, Samsung e Tag Heuer. Difficile quantificare precisamente il suo patrimonio netto finanziario, ma secondo dati più o meno attendibili si attesterebbe intorno ai 290 milioni, arrotondati per difetto.

Il fuoriclasse portoghese ha sempre avuto una predilezione per le auto di lusso e le supercar, fino ad arrivare ad un parco macchine privato il cui valore è di oltre 10 milioni di euro. Una collezione intrapresa dal 2003, quando acquistò una "modesta" Audi S3 Coupè dopo essere passato dallo Sporting Lisbona al Manchester United. Con l'innalzarsi dello stipendio la sua passione per le quattro ruote è divenuta sempre più raffinata ed invidiabile. Nel 2009 è salito a bordo di una Ferrari 599 GTB Fiorano del valore di 223 mila euro, andata distrutta in un incidente a Manchester da cui è fortunatamente uscito illeso, poi messa in vendita per 50.000 euro in condizioni disastrose.

Ma ogni anno Cristiano Ronaldo ha aggiunto almeno un pezzo da novanta al suo garage di lusso: una Lamborghini Aventador LP 700-4 (330 mila euro), una BMW M6 da 86.500 euro, una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport di colore nero, una Bugatti Chiron da 2.8 milioni di euro, una McLaren MP4 12 c da 188 mila euro, una Rolls-Royce Ghost da 300mila euro, una Porsche 911 Turbo S, una Bentley Continental GT Speed (messa in vendita nel 2016). Fino alla più recente Ferrari F12 Tour de France da 400 mila euro e una Mercedes-AMG GLE Coupé 63 S. Giusto per citare le più esclusive.

Getty Images

Cristiano Ronaldo come Re Mida: il prezzo dell'auto raddoppia

Quando un'auto passa nelle mani di un personaggio famoso, in questo caso di Cristiano Ronaldo, acquistano un plusvalore nonostante l'età e i chilometri percorsi. È il caso della prima macchina dell'attaccante juventino, una Audi S3 Coupè immatricolata nel 2000 che il campione acquistò usata e, a distanza di quasi quindici anni, vede raddoppiare il suo valore grazie al nome dell'ex proprietario risultante sul libretto di circolazione. Per quanto sia tenuta in buone condizioni l'attuale valore di mercato oscilla tra i 6.000 e i 10.000 euro, ma adesso è in vendita per un minimo di 20.000 euro, visto che è nata un'asta per accaparrarsi questo cimelio.

Questa vettura, acquistata dall'asso portoghese nel 2003, sotto il cofano ha un cuore pulsante da 1,8 litri alimentata a diesel capace di erogare 225 CV, vanta un sistema di trazione integrale 4X4 e cambio manuale a sei rapporti. La macchina è stata venduta dal calciatore nel 2017, oggi conta oltre 160.000 km percorsi, ha sedili in pelle di colore nero e il suo proprietario ha deciso di metterla in vendita per farci un bell'affare. Siamo pronti a scommettere che il prezzo andrà sicuramente al rialzo per effetto della Ronaldo-mania. Come un Re Mida sembra trasformare in oro ogni cosa che tocca.