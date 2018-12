Il presidente del Torino torna a parlare del derby perso sabato.

0 condivisioni

un'ora fa

Non si sono ancora placate le polemiche. Il derby vinto 1-0 dalla Juventus sul campo del Torino continua a far discutere, in particolare per due calci di rigore richiesti dai granata e non assegnati dall'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata. Nella giornata odierna il presidente del Toro, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1 ed è tornato a parlare della stracittadina valida per la 16esima giornata di Serie A:

Parliamo di episodi che hanno visto tutti. La spinta di Matuidi su Belotti è stata evidente e plateale, così come la trattenuta di Alex Sandro su Zaza. Potevano almeno rivederla al monitor, ma noi non siamo gli unici ad essere stati penalizzati. La stessa cosa è successa anche al Genoa con la Roma e alla Roma contro l'Inter

Poi gli viene chiesto se esista ancora la sudditanza psicologica:

Verso le grandi c'è ancora. Negli ultimi derby ci cono state delle situazioni incredibili con almeno cinque episodi sfavorevoli al Toro. Qualcosa di clamoroso. Nella scorsa stagione ci eravamo abituati ad avere uno strumento che scovava tutti gli errori. Credo sia come dare la democrazia a un popolo e poi toglierla. A noi mancano almeno 4-5 punti. Non c’è bisogno di altri incontri con gli arbitri, la VAR va semplicemente sfruttata

Sulla spallata di Cristiano Ronaldo a Ichazo dopo aver realizzato il rigore:

Un campione come Cristiano Ronaldo non dovrebbe mai fare un gesto simile. Deridere un portiere che quasi gli parava un rigore

Infine sulla sua squadra: