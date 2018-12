Di Bello non concede il rigore per il contatto Florenzi-Pandev al 95' e sbaglia. Giusto annullare il gol di Lazovic, regolare la rete di Piatek.

3 ore fa di MarcoValerio Bava

La Roma batte il Genoa, allo stadio Olimpico, nel posticipo domenicale della 16a giornata di Serie A. I giallorossi si impongono grazie alle reti di Fazio, Kluivert e Cristante che rispondono ai gol dei genoani Piatek e Hiljemark. Una vittoria fondamentale per Di Francesco perché la sensazione, diffusa, è che un risultato negativo contro il Grifone sarebbe costato l'esonero all'allenatore ex Sassuolo.

Con questa vittoria, poi, la Roma sale a 24 punti in classifica e si riporta a ridosso della zona Champions, con Milan e Lazio (che hanno una partita in meno) rispettivamente a +2 e +1. Decisivo l'acuto di Cristante nel finale, decisivi gli errori sottoporta del Genoa che nel finale ha sprecato con Pandev un'ottima occasione per tornare in parità.

Proprio l'attaccante macedone è al centro dell'episodio più controverso della partita, un rigore per fallo di Florenzi al 95' che l'arbitro di Di Bello non ha ravvisato e su cui ha deciso di non intervenire nemmeno il VAR Chiffi. Un episodio che ha scatenato le reazioni polemiche di Cesare Prandelli nel post partita e dello stesso Pandev che ai microfoni di SkySport ha dichiarato amaro:



Era rigore netto, ho detto all'arbitro di andare al VAR a rivedere il fallo; ma come sbagliamo noi giocatori, sbagliano anche gli arbitri.

Un'altra clamorosa truffa per colpa di arbitri INCOMPETENTI, al 95' spinta netta di #Florenzi su #Pandev ma per Di Bello non c'è rigore, veramente assurdo e vergognoso! Adesso @Totti se è sportivo deve ammettere il rigore e non solo lamentarsi quando subisce la Roma! #RomaGenoa pic.twitter.com/JnZjWfyate — 𝓥𝓔𝓡𝙾🌹 (@veronique__94) December 16, 2018

Seppur il più rilevante, quello con protagonista Pandev non è l'unico episodio da moviola del posticipo di Serie A. Nella ripresa è stato annullato, grazie al VAR, un gol a Lazovic, gol che sarebbe valso il 3-2 al Genoa.

Serie A, la moviola di Roma-Genoa

Ma era davvero rigore quello di Florenzi su Pandev? Sì, era fallo. Ed è un chiaro ed evidente errore, quindi un episodio su cui il VAR doveva intervenire per correggere la svista dell'arbitro di campo. Il cronometro segna il 95', la partita di Serie A sta per finire. Lazovic crossa da sinistra, Pandev stacca in area di rigore, è solo al limite dell'area piccola, può colpire indisturbato. Florenzi, che ha perso la marcatura, spinge maliziosamente e con entrambe le mani l'avversario che perde il tempo e non trova l'impatto col pallone. Rigore da assegnare e che invece non viene concesso. Ci sarebbe anche il giallo per Florenzi.

🔴🔵 #Pandev ha dichiarato che: "Sbagliamo noi calciatori, sbagliano anche gli arbitri. Su di me rigore netto". #RomaGenoa pic.twitter.com/pBwSXK9oG8 — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 16, 2018

Al 50' il Genoa segna con Lazovic. Tiro di destro a giro e papera di Olsen. Regolare la posizione di Bessa che ostacola sì la visuale del portiere svedese, ma parte in posizione legale. Di Bello temporeggia, si consulta con il VAR Chiffi e poi annulla. Rilevata una posizione irregolare di Piatek in avvio d'azione. Giusto, perché il polacco ha il piede leggermente oltre Manolas che è l'ultimo difensore romanista.

Qualche dubbio sul giallo a Zaniolo al 48', l'intervento del centrocampista della Roma su Sandro è col piede a martello e molto duro. Di Bello ammonisce, ma il fallo è al limite, in questi casi si usa dire "da arancione". Insomma, non una serata facile per Di Bello che è puntuale nelle ammonizioni a Zukanovic e Schick. Nessun dubbio sul vantaggio del Genoa, l'intervento di Piatek è in anticipo su Olsen e non c'è fallo.