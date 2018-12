Infine l'Inter di Spalletti che giocherà in trasferta il 14 febbraio e a San Siro il 21 febbraio alle 21. Di seguito calendario, date e orari di tutte le gare valide per i sedicesimi di Europa League .

I biancocelesti giocheranno l'andata all'Olimpico, giovedì 14 febbraio alle ore 18.55, e il ritorno in Spagna, mercoledì 20 febbraio (per evitare concomitanza col Betis) alle 18. La squadra di Ancelotti sarà prima impegnata in Svizzera, giovedì 14 febbraio alle ore 21, e poi al San Paolo, giovedì 21 febbraio alle ore 18.55.

Lunedì 17 dicembre sono stati sorteggiati i sedicesimi di finale di Europa League . Urna benevola per due delle tre italiane impegnate nella competizione: il Napoli ha pescato lo Zurigo, l'Inter se la vedrà invece contro il Rapid Vienna. Meno bene è andata alla Lazio di Inzaghi che per accedere agli ottavi dovrà passare sul corpo del Siviglia di André Silva.

