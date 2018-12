Il Napoli vince e tiene il passo della Juventus, nel posticipo serale la Roma fatica ma batte un coriaceo Genoa per 3-2

26 minuti fa di Daniele Minuti

La rassegna stampa sportiva di lunedì 17 dicembre è dominata dai risultati della domenica di campionato, in particolare quelli di Napoli e Roma. La squadra allenata da Ancelotti ha battuto il Cagliari in trasferta nonostante una coriacea resistenza dei sardi: per dare i 3 punti ai partenopei c'è stato bisogno di una splendida punizione realizzata da Milik al 91esimo minuto. I campani tengono così inalterate le distanze dalla Juventus capolista, ancora a +8 sui rivali nella corsa Scudetto. Tantissime emozioni anche in Roma-Genoa delle 20:30, nella partita che poteva decidere il futuro di Di Francesco sulla panchina dei capitolini. I liguri vanno in vantaggio per 2 volte con Piatek e Hiljemark ma Fazio prima e Kluivert poi pareggiano i conti, prima della rete decisiva di Bryan Cristante che dà la vittoria alla squadra giallorossa e un po' di respiro al suo allenatore. Nella rassegna stampa di oggi spazio anche alle ultime 2 partite che chiuderanno al 16esima giornata di Serie A: Atalanta-Lazio in programma questa sera e Bologna-Milan di martedì.

Passando in Spagna, le prime pagine celebrano il Barcelona che ieri si è ripreso la testa del campionato di Liga con una fragorosa vittoria per 5-0 in casa del Levante: la formazione guidata da Valverde è stata trascinata dal solito, fenomenale Leo Messi che ha siglato una splendida tripletta. Il risultato è stato infine sigillato dai gol messi a segni da Suarez e Pique: ora i blaugrana tornano ad avere 3 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid e sul Siviglia che li avevano raggiunti in testa alla classifica.

Focus anche sul Real Madrid che ieri è atterrato ad Abu Dhabi per disputare il Mondiale per club dopo la vittoria dell'anno scorso. I campioni d'Europa in carica debutteranno nel torneo mercoledì 19 contro i Kashima Antlers, mentre l'eventuale finale sarà sabato 22.

