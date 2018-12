I bianconeri giocheranno il match d'andata al Wanda Metropolitano di Madrid (sede della finale di Champions League in programm sabato 1° giugno) mercoledì 20 febbraio alle ore 21, mentre martedì 12 marzo scenderanno in campo all'Allianz Stadium per il ritorno.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK