Nella 17esima giornata di Serie A il Genoa ospiterà l'Atalanta alle 15 del 22 dicembre, mentre la Roma sarà chiamata al big match in casa della Juventus, all'Allianz Stadium, in programma alle 20.30 dello stesso giorno. Ma andiamo ora a vedere gol e highlights di Roma-Genoa:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK