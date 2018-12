Il sorteggio si potrà seguire su SkySport24 (in streaming sull'app SkyGo), con le 32 squadre che sono state divise in due fasce (la prima e la seconda) e scontri che prevedono degli incroci tra queste due categorie.

È passata un'eternità, insomma. Ecco perché la speranza è che il sorteggio di oggi a Nyon (inizio ore 13) possa essere benevolo con le rappresentanti del calcio italiano, in modo di cullare più possibile le ambizioni di accesso alla finale del 29 maggio all'Olympic Stadium di Baku . Alle 24 squadre che hanno superato la fase a gironi, si sono aggiunte come di consueto altre 8 scese dalla massima competizione europea, che hanno portato a 32 il numero di club in corsa in Europa League .

Ci siamo, è arrivato il giorno del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League . Dopo l'inaspettata eliminazione del Milan, sono tre le squadre italiane impegnate in questa competizione: la Lazio (che ha superato da seconda in classifica il suo girone), più le retrocesse dalla Champions League, Inter e Napoli.

Alle 13, a Nyon, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale del secondo torneo continentale: Inter, Lazio e Napoli in corsa per la vittoria.

