Gli accoppiamenti saranno estratti oggi alle 12 a Nyon. Sono 16 le squadre ancora in lizza, in rappresentanza di 7 nazioni. L'Inghilterra ha 4 rappresentanti.

19 minuti fa

I tifosi delle 16 squadre ancora in lizza in Champions League sono in trepidante attesa dalla settimana scorsa: oggi è il giorno decisivo per accoppiamenti degli ottavi, decisi dal sorteggio nella tradizionale sede UEFA di Nyon, in Svizzera.

L'urna mette di fronte le 8 squadre qualificate come prime nella fase a gironi con quelle che hanno raggiunto il secondo posto. Giova ricordare che le terze sono state dirottate in Europa League, mentre le ultime sono uscite dalle coppe europee, almeno per questa stagione.

Con orario di inizio alle ore 12, il sorteggio di Nyon per gli ottavi di Champions League viene trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 24, oltre che in live streaming su SkySport.it e sulla app di Sky Sport.

Champions League: i sorteggi per gli ottavi

In questa fase vigono fondamentalmente solo tre regole a guidare i sorteggi degli ottavi di Champions League: innanzitutto, le squadre classificate come seconde affrontano le vincitrici dei gironi; poi non possono esserci incroci fra squadre dello stesso Paese; infine non è possibile incontrare una squadra già affrontata nel girone.

Le vincitrici della fase a gironi

Borussia Dortmund

Barcellona

Psg

Porto

Bayern Monaco

Manchester City

Real Madrid

Juventus

Le seconde classificate nella fase a gironi

Atletico Madrid

Tottenham

Liverpool

Schalke 04

Ajax

Lione

Roma

Manchester United

Secondo le regole sopra ricordate, la squadra con più "limitazioni" ai sorteggi risulta essere il Manchester City, unica delle quattro squadre inglesi ad aver vinto il proprio gruppo. I Citizens dunque non possono trovarsi a sfidare ben 4 delle 8 squadre classificate seconde: le tre inglesi e il Lione, già affrontato nel girone F. Le vincitrici dei gruppi giocheranno l'andata degli ottavi in trasferta a febbraio, e il ritorno in casa a marzo. I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali avranno luogo il 15 marzo e si giocheranno rispettivamente in aprile ed entro l'8 maggio, mentre la finalissima è in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.