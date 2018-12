Lo dicono i calcoli di Alexis Martín riportati da Mundo Deportivo. Per i bianconeri la seconda più probabile sarebbe lo Schalke, di male in peggio per la Roma: Barcellona.

40 minuti fa di Alberto Casella

Mancano ore, anzi minuti ai sorteggi che alle 12 di oggi, nella sede della UEFA a Nyon, decideranno gli accoppiamenti delle sedici squadre rimaste a disputarsi gli ottavi della Champions League.

Nell'urna svizzera saranno di fronte le 8 squadre qualificate come prime nella fase a gironi, terminata mercoledì 12 dicembre, con le altre 8 che si sono classificate al secondo posto. Le terze, invece, attenderanno le estrazioni per l'Europa League, in programma alle ore 13, mentre le ultime sono uscite dalle coppe europee.

Il sorteggio di Nyon per decidere gli incroci gli ottavi di Champions League, previsto appunto alle ore 12 di oggi, viene trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 24, oltre che in live streaming su SkySport.it e sulla app di Sky Sport.

getty

Champions League: Juventus-Atletico Madrid e Roma-Manchester City?

Nell'attesa frenetica di tifosi e club, fra previsioni, scongiuri e calcoli probabilistici su quelli che saranno gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League, si segnala la tabella diffusa da Mundo Deportivo, che si basa sugli algoritmi di Alexis Martín, alias Mister Chip, che la stagione scorsa aveva "predetto" Chelsea-Barcellona, al quale aveva assegnato il 43,747% di probabilità.

getty

Secondo i suoi calcoli di quest'anno, dunque, la Juventus ha il 18,517% di possibilità di incrociare i suoi destini con l'Atletico Madrid del Cholo, la probabilità più alta ma sicuramente poco gradita da società e tifosi, mentre il "sogno" di tutte le teste di serie, lo Schalke, è secondo per i bianconeri al 17,975%, con l'Ajax bassissimo solo al 13,481. E lo spauracchio Liverpool? È in una via di mezzo: 16,622%.

getty

La Roma, qualificata come seconda, sembra avere poche possibilità di un sorteggio clemente, stando ai numeri forniti da Mister Chip: il Manchester City è primo al 23,355%, seguito dal Barcellona al 16,080, via via tutte le altre, con il Porto, forse il più "morbido" del lotto, ultimo a 13,59%. A parziale consolazione delle nostre due rappresentanti, va detto che l'abbinamento più probabile secondo gli algoritmi spagnoli è Manchester City-Atletico Madrid, dato al 28,912% mentre, per curiosità, pare avere pochissime possibilità l'incrocio fra "cenerentole": Porto-Ajax è dato a poco più dell'11%.