L'ex portiere del Real Madrid si sfoga dopo l'ennesima sconfitta del Manchester United: "Devo ritirarmi? Forse, ma Mourinho è un allenatore finito".

un'ora fa di Andrea Bracco

Quella tra Iker Casillas e José Mourinho è stata una delle faide più appassionanti degli ultimi anni. I due hanno condiviso una piccola parte di carriera, piccoli momenti brevi ma molto, molto intensi. Il rapporto tra i due non è mai decollato, tanto che negli anni in cui il tecnico portoghese allenava il Real Madrid, Casillas molto spesso è stato messo in discussione. Celebri anche un paio di liti epiche all'interno dello spogliatoio, uscite fuori tempo dopo grazie a qualche ex giocatore che decise di spifferare tutto ai giornali.

Casillas e Mourinho sono due personaggi che difficilmente possono coesistere, in quanto completamente agli antipodi per quanto riguarda il carattere e il loro modo di approcciarsi al calcio. Passione contro pragmatismo: non poteva che finire così. L'ultimo atto della guerra tra i due si è consumato poche ore fa, quando l'attuale estremo difensore del Porto ha attaccato indirettamente Mourinho con un tweet, pubblicato nel tardo pomeriggio di domenica dopo la sconfitta del Manchester United sul campo del Liverpool.

Casillas si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa dopo le dichiarazioni dello Special One rilasciate al quotidiano portoghese Record qualche giorno fa, in cui Mourinho asseriva che i calciatori peggiori sono quelli che non sanno dire basta e non capiscono, o fanno finta di non capire, di essere ormai troppo in declino per continuare a giocare. Casillas, 37 anni, visti i suoi trascorsi col manager del Red Devils probabilmente si è sentito chiamato in causa e così, l'ennesimo stop dello United, è diventata l'occasione per sferrare il colpo.

Casillas su Mourinho: "Io a fine carriera? E la sua quando finisce?"

In realtà le cose potrebbero essere cominciate ancora prima. Mourinho si sarebbe sentito toccato sul vivo proprio dopo un'intervista che Casillas avrebbe fatto assieme a Jorge Valdano, vecchia gloria del Real Madrid e personaggio molto influente in ambito merengue. Tra i tanti temi toccati c'è stato anche quello riguardante il suo rapporto con Mourinho, iniziato male e terminato peggio con il fallimento sportivo della non conquista della Champions League:

Se potessi tornare indietro penso che prenderei il toro per le corna e affronterei Mourinho.

Parole pesanti che ovviamente non sono passate inosservate. Casillas, d'altronde, ha sempre auto le spalle protette dal club - per il quale è diventato un'istituzione nonché uno dei giocatori con più presenze nella storia - e soprattutto dai tifosi, che un paio di anni fa non presero benissimo (per usare un eufemismo) il suo addio al Real Madrid. Dopo queste affermazioni la replica di Mourinho non si è fatta attendere:

Queste sono parole di chi a 37 anni dovrebbe rendersi conto che la propria carriera è finita. Affrontarmi? Se c'è una cosa che ha fatto è proprio l'opposto: mi ha pugnalato alle spalle.

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 16, 2018

Poi il Liverpool ha fatto il resto: la bella vittoria degli uomini di Klopp era un assist troppo facile da spingere in rete per Casillas che, stavolta su Twitter, ha voluto infierire sul suo ex allenatore, anche se ormai il manager di Setubal sembra più un animale ferito che non il condottiero coraggioso conosciuto negli anni post Inter:

Qualcuno ha detto che un giocatore a 37 anni è finito. Può darsi, ma vorrei chiedere una cosa a quel giornale che ha dato voce a questo personaggio: nel caso si parli di allenatori, quando e quanto ci mettono ad accorgersi di non essere più in grado di allenare una squadra?

Colpi e stilettate molto dure, quelle dello spagnolo, alle quali siamo sicuri che Mourinho risponderà. Il portoghese è abituato ad avere sempre l'ultima parola e, una volta risolti i suoi problemi con il Manchester United, cercherà il modo per rilanciarsi. Sicuramente non seguirà il suggerimento di Casillas, che dal canto suo ha dimostrato di poter essere ancora un portiere decisivo al Porto, con cui ha recentemente battuto il record storico di presenze in Champions League. Insomma, quando parliamo di questi due, dobbiamo considerare il fatto di avere davanti due giganti. E i giganti difficilmente vanno per terra.