Il quarto protagonista della nostra rubrica ha avuto il padre di Kylian come allenatore. E il Saint-Étienne lo considera il difensore del futuro.

un'ora fa di Stefano Fiori

Benvenuti al quarto appuntamento con FoX Factor Calciomercato, la rubrica che assegna i "quattro sì" ai talenti del presente e campioni del domani. Dopo la Spagna di Brais Mendez, il Brasile di Pedrinho e la Polonia di Szymanski, facciamo tappa in Francia. A Bondy, per la precisione, banlieue Nord-Est di Parigi. Dove, fino allo scorso luglio, campeggiava un enorme murale del figlio prediletto Mbappé: "Ville des possibles", recitava la scritta. La città dove tutto è possibile.

Poi, con un notevole tempismo al contrario, l'opera di street art è stata rimossa appena prima che la Francia vincesse gli ultimi Mondiali. Ad accogliere Kylian, in visita a ottobre da fresco campione del mondo, ci ha pensato comunque il calore dei suoi concittadini.

No, è evidente che il talento di cui vi parleremo oggi non è il fuoriclasse del PSG. Niente "bon shi bon shi bon bon bon, ti piace vincere facile?". Però sempre nel comune di Bondy rimaniamo. Anzi, nella scuola elementare: quella frequentata all'epoca dal classe '98 Mbappé. E da William Saliba, due anni e mezzo più piccolo. Anche la storia di questo giovanissimo difensore centrale comincia da lì e ci conduce a Saint-Étienne.

Getty Images William Saliba è nato nel 2001 a Bondy, stessa banlieue dov'è nato Mbappé

All'ASSE sono tutti convinti: William è il vero gioiello dell'Academy. Un corazziere di 1 metro e 93, destro naturale, che ad appena 17 anni e mezzo (è nato il 24 marzo 2001) si sta conquistando sempre più spazio nelle scelte di Jean-Louis Gasset. Come maestri da cui apprendere, non si può lamentare: all'ombra dell'ex Borussia Dortmund Neven Subotic e del capitano-bandiera-monumento Loïc Perrin, il numero 4 dei Verts sta crescendo calcisticamente a vista d'occhio. Scopriamo allora qualcosa di più su uno dei centrali dominanti più promettenti d'Europa.

Uno dei suoi primi allenatori è stato Wilfried Mbappé. Sì, il padre di Kylian

Finora abbiamo scoperto due punti in comune tra Saliba e Mbappé: sono nati nella stessa cittadina e hanno frequentato la stessa scuola elementare. Ma c'è un terzo filo che lega i due Bondynois: uno dei primi allenatori del piccolo Willy è stato proprio Wilfried, il padre di Kylian. A raccontarlo è stato lo stesso Saliba, in un'intervista a Le Populaire du Centre:

Sono molto legato alla loro famiglia. Ho incontrato Wilfried nell'Under 11 dell'AS Bondy, è stato il mio allenatore per un paio d'anni. Spesso andavo anche a casa loro. Mi ha insegnato tutto: se sono arrivato dove sono oggi, è grazie a lui.

Nel 2014, William si sposta a mezz'ora di automobile, nelle giovanili del Montfermell. Due anni più tardi, l'occasione che fa compiere un balzo in avanti alla sua carriera: si aprono le porte del Saint-Étienne.

A 17 anni e mezzo ha debuttato da titolare

Cresce in altezza, Saliba, e cresce come giocatore. In maniera rapidissima: solamente lo scorso anno, scala dall'Under 17 all'Under 19 fino alla formazione riserve (con cui colleziona 34 presenze). La tappa successiva è scontata: l'esordio in prima squadra arriva lo scorso 25 settembre, in casa del Tolosa. Willy ha appena 17 anni, 6 mesi e un giorno e parte subito titolare. Questa la sua partita:

Finora (14 dicembre), il ragazzo ha collezionato 4 presenze in Ligue 1 e una in Coupe de la Ligue. In due occasioni è sceso in campo dal primo minuto, mentre il 5 dicembre ha sostituito Subotic dopo appena mezz'ora: mister Gasset inizia a fidarsi eccome. E non solo il tecnico dell'ASSE: anche nelle categorie giovanili della Nazionale, Saliba ha incantato un po' tutti. Nel marzo 2017 ha debuttato con l'Under 16 francese, un anno fa ha esordito con gol nell'Under 17 (contro l'Italia di Carmine Nunziata). Lo scorso settembre è salito in Under 18, prima di collezionare già due gettoni a novembre con l'Under 19.

"Può diventare il portabandiera del Saint-Étienne"

Tra i tanti estimatori di Willy, il tecnico del Saint-Étienne è probabilmente al primo posto. Sentite qui:

Alla sua età ha già maturità, intelligenza tattica, tecnica, fisico. E ogni giorno che passa fa un passo in avanti. Ha tutto per diventare il portabandiera di questo club nei prossimi anni.

Oltre a Gasset, stravedono per lui anche i compagni di reparto. Uno su tutti, Subotic:

Ha una mentalità già da professionista, è serio e non ha paura di niente. Trasmette molta serenità e fiducia. Seguendo le orme del nostro capitano Perrin, qui può diventare un giocatore davvero importante.

Ma che tipo di difensore è Saliba? Ecco come l'hanno descritto in patria i suoi ex allenatori. Cominciamo da Abdel Kaddour, suo istruttore ai tempi del Montfermell:

Ha grande velocità, è forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Ovviamente ha ampi margini di miglioramento, ma è un ragazzo umile, con i piedi per terra e ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore.

Questo invece il parere di Nedder Razik, tecnico dell'Under 17 del Saint-Étienne:

È una bestia! Nonostante la sua stazza, è rapido e sa impostare il gioco. E poi sa come recuperare i palloni. Può migliorare sicuramente nell'anticipo e nei tempi delle giocate. Ma è una vera e propria roccia, oltre a essere un leader e un giocatore pericoloso quando si proietta in avanti.

In Francia c'è già chi l'ha accostato a Raphaël Varane. Un paragone che non suona così campato in aria, per il ct dell'Under 18 francese Jean-Luc Vannuchi:

Ci sta come confronto, ma William non dà troppo peso a queste cose.

E di se stesso, appunto, Saliba cosa dice? Gli basta una frase per raccontare la sua interpretazione personale del ruolo di difensore:

La mia qualità principale è quella di togliere palla in maniera pulita.

Lipsia e Valencia ci hanno già provato...

C'è bisogno di sottolineare che William Saliba ha già attirato su di sé le attenzioni degli altri club? Sì, dato che di rubrica di calciomercato si tratta. Sono due le squadre che hanno provato a strappare il campioncino 17enne al Saint-Étienne: il Lipsia e il Valencia. A maggio, per tutta risposta, l'ASSE ha respinto il doppio assalto facendo firmare al suo gioiello il suo primo contratto da professionista fino al 2021. Per la gioia dei Verts e dello stesso Saliba:

È un onore che la società punti su di me. Considero questo primo contratto come un grande segno di fiducia.

Un traguardo sottolineato anche dal direttore generale del club, Frederic Paquet:

Il fatto che William ha firmato il primo contratto da professionista a 17 anni dimostra il lavoro svolto dal nostro centro di formazione. Il nostro è un progetto attraente, come testimoniano gli interessamenti di diverse squadre straniere per lui.

L'intenzione del Saint-Étienne è di costruire su Saliba la difesa del futuro, in un ipotetico passaggio di consegne con capitan Perrin. Ma se Willy dovesse continuare a progredire a ritmi così serrati, le pretedenti di prestigio non mancheranno di certo. Per le prossime finestre di calciomercato, insomma, l'ASSE può stare relativamente tranquillo. La mano sul fuoco, però, non ce la mettiamo. Chissà, magari dovesse venire voglia al PSG di far rincontrare Kylian e William, "vecchi" compagni di scuola.

Saliba in pillole

Nome: William Saliba

Nato il: 24 marzo 2001

Dove: Bondy (Francia)

Ruolo: Difensore centrale

Club: Saint-Étienne

Valore (Transfermarkt): 3 milioni

Scadenza contratto: 2021