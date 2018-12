L'esterno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero in estate. Potrebbe tornare a giocare ad Eindhoven dove a 19 anni vinse il campionato da protagonista assoluto.

di Elmar Bergonzini

Lì ha cominciato a volare, lì si è fatto conoscere per quel che è. Arjen Robben sarà uno dei migliori colpi possibili nel prossimo calciomercato estivo. Dopo 10 stagioni l'olandese lascerà infatti il Bayern Monaco a parametro zero e cercherà una nuova sistemazione. Sono già molti i club che si stanno muovendo per lui, uno però sembra essere in vantaggio su tutti.

Si tratta del PSV. Un club particolare per lui, perché lì ha giocato dai 18 ai 20 anni, formando una coppia d'attacco eccezionale con Kezman e riuscendo a vincere il campionato. Il trasferimento ad Eindhoven è stato fondamentale per la sua carriera, perché ha avuto modo di giocare a buoni livelli e di mettersi in mostra. Al punto che nella sessione estiva del calciomercato 2004 Abramovich sborsò 18 milioni per portarlo al Chelsea.

Da lì Robben è diventato uno dei giocatori più forti e famosi del mondo. Dal Chelsea è passato al Real Madrid, prima di trasferirsi al Bayern Monaco. Una carriera eccezionale, che può chiudersi ora proprio al PSV. Per questo in Olanda credono fortemente nella trattativa. Al punto di parlarne pubblicamente.

Getty Images Robben è l'obiettivo di calciomercato del PSV

Calciomercato, Robben può tornare al PSV

Ci ha pensato Marc Van Bommel, attuale allenatore del PSV, a mettere le carte in tavola ammettendo che è in corso una vera e propria trattativa di calciomercato per riportare Robben al PSV:

Con Robben ho giocato al PSV, al Bayern Monaco e in nazionale, è normale che ogni tanti ci sentiamo. Abbiamo parlato anche di un suo trasferimento qui, ha detto che ci rifletterà

Getty Images Robben esulta dopo un gol col Bayern Monaco

Van Bommel crede fermamente che Robben possa fare ancora la differenza al PSV. L'ex centrocampista del Milan è convinto che la squadra possa fare addirittura il salto di qualità con l'esterno del Bayern Monaco:

Sicuramente è ancora un valore aggiunto, è uno dei migliori in Europa

Lì ha cominciato a volare, lì si è fatto conoscere per quel che è. Lì Arjen Robben può finire la carriera. Il PSV lo vuole, lo tenta parlando anche pubblicamente della trattativa. Su di lui c'è anche il Groningen, club che lo ha lanciato, oltre alla Lazio, che lo ha cercato la scorsa estate. Senza dimenticare la corte di diversi club cinesi. Ma se di mezzo c'è il ritorno ad Eindhoven le possibilità di prenderlo per le altre diminuiscono drasticamente.