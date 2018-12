Il direttore sportivo dei parigini Antero Henrique ufficializza l'addio a zero del centrocampista: si muove la Juventus.

17 dic 2018

Adrien Rabiot non rinnnoverà il suo contratto col PSG in scadenza il 30 giugno 2019, ora è ufficiale. A dare l'annuncio è il direttore sportivo dei parigini, Antero Henrique, che ha parlato a Yahoo Sport:

Rabiot ci ha comunicato la sua volontà di non rinnovare il suo contratto perché desidera andare via da svincolato. La conseguenza è che andrà in panchina a tempo indeterminato. Da mesi avevamo accettato ogni sua richiesta, anche sportiva. L’impressione è che Rabiot e il suo rappresentante abbiano mancato di rispetto al club e ai tifosi

È quini rottura totale tra il calsse '95 (ad oggi 20 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione) e il PSG, a cui in tempi delicati sul fronte bilancio avrebbe fatto comodo una maxi plusvalenza. E invece il 23enne, uno dei migliori centrocampisti del panorama internazionale che viene valutato almeno 50 milioni di euro, se ne andrà via a zero.

Su di lui è forte l'interesse del Barcellona, ma secondo France Football nelle ultime ore si stannno muovendo con decisione anche la Juventus, il Tottenham e il Liverpool. Già dal 1° febbraio Rabiot potrebbe firmare con un nuovo club.