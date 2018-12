Il tecnico rossonero parla alla vigilia della sfida di Bologna: "Il riscatto di Higuain? Non ne ho parlato con la società. Gonzalo è deluso ma abbiamo bisogno di lui".

un'ora fa di Daniele Minuti

La sconfitta di Atene in casa dell'Olympiakos ha lasciato il segno in casa del Milan, il cui nome oggi non era nell'urna di Nyon per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri ora devono pensare a rialzare la testa nel nostro campionato ma in vista della partita contro il Bologna, a tenere banco è ancora l'argomento del calciomercato.

La società sta pensando a rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, letteralmente decimata dagli infortuni in questi primi mesi, per restare in zona Champions League ma i vincoli imposti dal UEFA potrebbero complicare i piani.

La sensazione però è che il Milan si muoverà comunque durante la finestra di calciomercato di gennaio (oltre all'acquisto di Paquetà) e a confermarlo oggi è stato il tecnico che ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida del Dall'Ara.

Getty Images

Calciomercato Milan, Gattuso: "Abbiamo dei vincoli ma a gennaio faremo qualcosa"

Gattuso ha parlato non soltanto della partita in casa del Bologna ma anche degli strascichi che la rosa potrebbe portarsi dietro dopo il 3-1 di giovedì sera. L'allenatore rossonero non ha usato mezze misure.

Per noi deve essere una cicatrice, ho visto giocatori piangere nello spogliatoio e per me è un bene: ho dei ragazzi con dei valori e mi aspetto una reazione.

Il tema caldo in casa del Milan però rimane quello del calciomercato, proprio nel giorno in cui il grande sogno Zlatan Ibrahimovic ha annunciato di fatto la sua permanenza in MLS fra le fila dei Los Angeles Galaxy. Gattuso però non ha voluto commentare.

Queste notizie o quelle su eventuali cessioni io le leggo sui giornali, con la società non ne ho parlato. La verità è che a gennaio qualcosa faremo, anche se abbiamo dei vincoli.

In ultimo un commento sul momento di Gonzalo Higuain, una delle delusioni di questi primi mesi di stagione e su cui cominciano a circolare voci di un mancato riscatto da parte del Milan a fine stagione.