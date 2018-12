L'olandese in Italia per ritirare il premio Golden Boy 2018: la dirigenza bianconera potrebbe tentare un nuovo approccio.

37 minuti fa di Daniele Minuti

Nonostante abbia sicuramente la rosa più completa del campionato italiano e una delle più competitive d'Europa, la Juventus si sta già muovendo per le prossime sessioni di calciomercato in modo da regalare dei rinforzi a Massimiliano Allegri.

Uno dei reparti che ha bisogno di essere rifondato è quello difensivo, dove Bonucci e Chiellini sono i titolari inamovibili che tolgono molto spazio a Rugani, Benatia e Barzagli ormai relegati al ruolo di riserve. Il veterano in particolare sta mostrando dei fisiologici cali fisici che rendono necessario lo svecchiamento della batteria dei centrali.

I nomi dei giovani difensori sulla lista di calciomercato della Juventus sono molti (Ruben Dias del Benfica, Andersen della Sampdoria e Todibo del Tolosa rimangono profili molto graditi alla società dei campioni d'Italia) ma il grande sogno è quello di portare Matthijs de Ligt a Torino.

Getty Images

Calciomercato Juventus: de Ligt è a Torino, i bianconeri ci provano

La concorrenza sul calciomercato per il giovane gioiello dell'Ajax è agguerrita, con Barcellona e Paris Saint-Germain pronti a fare follie per strapparlo ai Lancieri. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino però oggi potrebbe essere una giornata decisiva in casa Juventus. De Ligt sarà infatti in città per partecipare alla cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018, trofeo annuale assegnato da Tuttosport al giovane più promettente dell'anno su votazione di una giuria composta da 20 giornalisti sportivi.

Non sarà la prima volta che il 19enne visiterà Torino dato che a maggio fu accompagnato proprio dalla dirigenza bianconera a vedere la struttura della Continassa: la premiazione di oggi potrebbe essere l'occasione per la Vecchia Signora di riaprire i contatti. Occhio anche a Nyon dove ci sarà la delegazione juventina per il sorteggio degli ottavi di Champions League, nuova chance per avvicinare i vertici dell'Ajax.

Ma anche lì bisognerà fare in fretta per anticipare la concorrenza, dato che secondo il Mundo Deportivo questa occasione potrebbe essere sfruttata anche dal Barcellona. L'avversario più temibile nella corsa a uno dei talenti migliori del calcio europeo.