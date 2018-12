Il Cholo conferma il suo desiderio di allenare un giorno il club dove ha militato da giocatore: "A Madrid ho ancora un anno di contratto, ma sono stato molto chiaro".

33 minuti fa di Marco Ercole

Lo ha già promesso più volte in passato, ha confermato la stessa idea di nuovo. Diego Simeone infiamma ancora i sogni dell'Inter, anche se non in vista della prossima sessione di calciomercato. El Cholo, nella sua versione da allenatore, ha da sempre dato una grande importanza al suo passato da calciatore. In molteplici occasioni ha spiegato come per lui sia una cosa naturale tornare a lavorare in panchina, laddove è stato protagonista prima sul campo.

E sotto questo punto di vista, la Serie A e il club interista rappresentano una via a suo avviso ineluttabile, che prima o poi sarà percorsa.

Lo ha ribadito nel corso di una breve intervista concessa a Radio Anch'io Sport, dove si è soffermato a parlare di più temi oltre a quelli del suo possibile futuro, come ad esempio l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nell'ultima sessione estiva di calciomercato e il possibile sorteggio di Champions League:

Ronaldo ha dato un passo in più alla Juventus, che ora è chiamata a fare una grandissima stagione. Sorteggio? Noi siamo tranquilli aspettando chi ci tocca, in Champions League tutte le squadre sono forti, sono cinque quelle che ci possono capitare e vediamo chi sarà (e alla fine la sorte l'ha messo proprio di fronte ai bianconeri, ndr).

Getty Images Calciomercato Inter, Simeone promette di tornare dove aveva giocato

Calciomercato Inter, Simeone promette di tornare

Ed oltre alle domande sull'attualità, a Diego Simeone è stato chiesto appunto se fosse ancora valida quella promessa fatta più volte in passato, quella in cui assicurava un giorno di diventare allenatore dell'Inter. Anche in questa occasione El Cholo conferma il suo affetto per il club dove ha passato due anni intensi da calciatore:

All'Atletico ho ancora un anno di contratto, ma sono stato molto chiaro tante volte e non c'è bisogno che dica più niente. Sicuramente succederà.

Lo stesso discorso in teoria è valido pure per la Lazio, dove Simeone tra l'altro ha giocato e vinto molto di più rispetto all'esperienza nerazzurra:

Ha fatto una grande stagione l'anno scorso, mi aspetto sempre l'affetto dei tifosi. A Roma ho vissuto anni meravigliosi e mi auguro sempre il meglio per loro.

Inter e Lazio possono dunque sognare. Chissà che tra qualche anno entrambe non possano ritrovarsi il Cholo in panchina durante le sessioni di calciomercato.