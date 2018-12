Tables, Ladders and Chairs va in scena SAP Center di San Jose (California). Qui su FOXSports.it tutti gli highlights e le immagini ufficiali dello show.

40 minuti fa di Marco Ercole

Preparatevi per vedere tavoli, scale e sedie. No, non dovete sistemare la cucina, è il momento di TLC 2018, uno dei PPV più estremi della WWE. Il nome dello show è infatti l'acronimo di Tables, Ladders & Chairs, e deriva dall'omonimo match che prevede appunto l'utilizzo di tutti questi arnesi senza possibilità di squalifica.

Quello che andrà in scena dal SAP Center di San Jose (California) è la decima edizione di questo PPV di dicembre, subentrato a partire dal 2009 ad Armageddon.

Sarà come al solito una serata all'insegna del grande wrestling che vi racconteremo qui su FOXSports.it a partire dalle 23.50 (compreso il kickoff, visibile gratuitamente), fino a notte inoltrata. Il programma di incontri è ricchissimo, dal match fratricida tra Seth Rollins e Dean Ambrose valido per il titolo intercontinentale, passando la WWE Championship in palio tra il campione Daniel Bryan e lo sfidante AJ Styles, fino ad arrivare agli attesissimi incontri per i due titoli femminili: Ronda Rousey vs Nia Jax, ma soprattutto il primo Women's Triple Threat TLC Match della storia, con Becky Lynch, Charlotte Flair e Asuka a contendersi lo scettro di campionessa di SmackDown.

TLC 2018 sarà anche occasione per vedere molti altri incontri, come ad esempio quello che potrebbe sancire l'ufficialità della promozione a General Manager di Baron Corbin, a patto che riesca a battere Braun Strowman, sempre che il Monster among men riesca a recuperare in tempo dall'infortunio.

Attenzione poi alla finale della seconda edizione del WWE Mixed Match Challenge, con Jinder Mahal e Alicia Fox che sfidano R-Truth e Carmella in un match che garantirà ai vincitori un viaggio in una qualsiasi parte del mondo e, soprattutto, la possibilità di entrare per ultimi nei rispettivi Royal Rumble Match a gennaio. Dopo aver sciorinato buona parte della carne al fuoco, possiamo dedicarci al racconto di TLC 2018, incontro dopo incontro, con highlights, foto e risultati in diretta scritta.

Appuntamento alle 23.50 qui per l'inizio del kickoff.