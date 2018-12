Spal-Chievo apre la domenica della 16^ giornata di Serie A . Le due squadre arrivano al fischio d'inizio delle 12.30 divise da ben 12 punti in classifica, e reduci entrambe da due pareggi: 1-1 in casa del Genoa per la formazione di Ferrara, stesso risultato per i clivensi a Parma.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK