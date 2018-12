I granata lamentano diversi errori del direttore di gara e della Var. Il tecnico: "Sono stati decisivi gli episodi". Il presidente Cairo: "Peccato, il fallo su Belotti è netto".

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Non basta l'orgoglio a cancellare l'amarezza. Perché il Torino, perde ancora il suo derby in Serie A contro la Juventus. E lo fa per errori individuali. Il primo è di Simone Zaza, che con un retropassaggio troppo superficiale, ha permesso a Mandzukic di inserirsi e di guadagnarsi il calcio di rigore che Cristiano Ronaldo ha trasformato. Poi qualche episodio nell'area di rigore bianconera che i granata contestano.

L'arbitro Guida ha diretto bene la gara, usando più il dialogo che non i cartellini. Ha provato a calmare così i giocatori. Il rigore assegnato alla Juventus è evidente, ma il Torino ne reclama altri due. E soprattutto la spinta su Andrea Belotti (arrivata nel secondo tempo quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0) fa discutere. Un episodio che poteva far girare il derby fra Toro e Juve nell'anticipo della sedicesima di Serie A.

A fine gara il tecnico del Torino Walter Mazzarri si è lamentato apertamente. Secondo lui la trattenuta di Alex Sandro su Zaza era rigore. E per lui lo era sicuramente anche la spinta di Matuidi su Belotti:

Il Gallo è stato spinto mentre stava schiacciando di testa, la sua specialità: per me era rigore netto. Avrebbe fatto gol sfondando la porta quando eravamo sullo 0-0. Mi brucia tanto: sono incaz**to nero.

Getty Images Polemiche in campo nel derby di Serie A fra Torino e Juventus

Serie A, Mazzarri si lamenta al termine del derby con la Juventus

A fine partita Mazzarri è particolarmente amareggiato. Lo è ancor di più dato che ogni singolo episodio sarebbe potuto essere decisivo in una partita rimasta in equilibrio fino al fischio finale. Lo è ancor di più perché sperava che Guida potesse almeno decidere di rivedere gli episodi alla Var, cosa che però non è stata fatta.

Al termine dell'anticipo serale del 16esimo turno di Serie A anche il presidente del Torino Urbano Cairo si è detto sorpreso dalle decisioni prese dagli arbitri sugli episodi contestati:

Il rigore su Belotti c’era. Peccato perché abbiamo preso un gollonzo, ma ho visto un Toro compatto.

Al termine del derby perso 1-0 con la Juventus, insomma, c'è tanta amarezza. Quella però passerà, l'orgoglio per la prestazione, invece, resterà. E il Torino sa di dover ripartire da lì.