Di Francesco stravolge la formazione dei giallorossi schierano il classe '99 come unica punta e la difesa a 3. Prandelli sostituisce Criscito con Zukanovic.

22 minuti fa di Daniele Minuti

La 16esima giornata di Serie A chiude la domenica con il posticipo delle 20:30 fra Roma e Genoa, una delle partite più importanti per Di Francesco da quando siede sulla panchina della squadra giallorossa: in caso di risultato negativo il tecnico sarebbe molto a rischio.

Per questo c'era grande curiosità sulle formazioni scelte, in particolare dall'allenatore della Roma che stravolge l'undici titolare della sua squadra: fuori sia Dzeko che Schick con Zaniolo che per la prima volta dal suo debutto in Serie A opererà da unica punta nel "baby tridente" con Under e Kluivert. Cambia anche il modulo, con la difesa a 3 e le fasce dei 4 di centrocampo affidate a Florenzi e Kolarov.

Meno sorprese per quanto riguarda il Genoa con Prandelli che doveva decidere il sostituto di Criscito, espulso nello scorso turno di Serie A. La scelta è caduta sull'ex Zukanovic, che completerà il terzetto difensivo con Biraschi e Romero. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Genoa:

Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.