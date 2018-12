Il tecnico dei liguri dopo il dubbio contatto nell'area giallorossa del macedone con Florenzi: "È un fallo clamoroso".

16 dic 2018

La sedicesima giornata di Serie A continua a essere caratterizzata da polemiche arbitrali. Dopo i fatti del derby di Torino, le critiche sono arrivate nel post partita di Roma-Genoa da parte del tecnico ligure Cesare Prandelli.

L'allenatore, alla seconda in Serie A sulla panchina dei Grifoni, ha attaccato pesantemente l'arbitraggio per via di un mancato calcio di rigore concesso su un contatto fra Florenzi e Pandev proprio all'ultimo minuto di gioco.

Quello è un rigore clamoroso, non capisco perché l'arbitro non l'abbia rivisto. Ci sentiamo defraudati.

La situazione si fa sempre più complicata per il Genoa, eliminato dalla Coppa Italia e in difficoltà in Serie A dove la vittoria manca dal 30 settembre. Ma Prandelli non ci sta e tuona contro l'arbitro per l'episodio dell'Olimpico.