La Juventus vince il derby contro il Torino grazie a un rigore segnato da Cristiano Ronaldo. Stessa sorte per l'Inter che supera l'Udinese.

di Daniele Minuti

La rassegna stampa sportiva di oggi si occupa principalmente dei risultati dei due anticipi della 16esima giornata di Serie A giocati ieri, che hanno viste impegnate sia la Juventus che l'Inter. La squadra bianconera ha vinto un derby molto combattuto in casa del Torino per 1-0 grazie a un calcio di rigore del solito Cristiano Ronaldo (che con la rete di ieri vola al primo posto nella classifica dei marcatori agganciando Piatek): la rete dell'ex giocatore del Real Madrid permette ai campioni d'Italia in carica di continuare la loro marcia in testa alla classifica con l'incredibile punteggio di 46 punti raccolti su 48 disponibili. Spazio nella rassegna stampa anche all'Inter che rialza la testa dopo la deludente eliminazione in Champions League di martedì grazie alla vittoria di misura sull'Udinese, anche questa arrivata su calcio di rigore trasformato da Mauro Icardi. La squadra allenata da Luciano Spalletti accorcia così a -3 dal Napoli secondo in campionato che però oggi giocherà contro il Cagliari nella partita delle 18:00.

Passando ai giornali sportivi spagnoli, ci si concentra sul Real Madrid che si riprende dopo la sconfitta (seppur ininfluente) contro il CSKA Mosca in Champions League vincendo il suo impegno in Liga contro il Rayo Vallecano: a regalare i 3 punti ai Blancos è stato Karim Benzema, autore del gol decisivo nei primi minuti della partita. Spazio anche al Barcellora, momentaneamente raggiunto in testa alla classifica della Liga dall'Atletico Madrid vincente ieri, che stasera andrà a far visita al Levante con l'obiettivo di trovare i 3 punti che le permetterebbero di ritrovare il primato solitario staccando nuovamente i Colchoneros.

Non mancano ovviamente le notizie relative al calciomercato come quella che troviamo sulla prima pagina dell'edizione odierna di Sport, che si concentra ancora su de Ligt e de Jong, i due gioielli dell'Ajax che continuano a essere nel mirino del Barcellona

