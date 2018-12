L'attaccante del Manchester United e del Belgio, complice un inizio di stagione non particolarmente brillante, bersaglio dell'ironia dei tifosi: il suo cognome su Urban Dictionary si trasforma in un sinonimo di sbadatezza.

41 minuti fa di Simone Cola

È innegabile il fatto che quello in corso sia stato in assoluto uno dei peggiori inizi di stagione del Manchester United da quando esiste la Premier League: davvero discontinui, i Red Devils hanno alternato rare prestazioni di carattere a numerose partite abuliche, svogliate, dove è parso evidente a tutti - tifosi e addetti ai lavori - che qualcosa non abbia funzionato. Forse lo spogliatoio non è unito, forse il tecnico José Mourinho non ha saputo gestire al meglio la situazione. E sicuramente, questo il pensiero di molti, tante stelle non hanno reso secondo il proprio standard.

Tra questi Romelu Lukaku, attaccante belga di origini congolesi che dopo aver chiuso la prima stagione all'Old Trafford con 27 reti complessive e aver realizzato due doppiette ai Mondiali di Russia 2018 è sembrato spegnersi alla distanza con l'inizio della Premier League 2018/2019: ai 4 nelle prime 5 partite (doppietta al Burnley, reti a Brighton e Watford) l'ex-centravanti di Anderlecht, Chelsea, WBA e Everton ha fatto seguire un periodo di astinenza durato ben 8 gare e che gli ha causato numerose critiche da parte dei suoi stessi tifosi.

Nonostante abbia dichiarato di essere stato afflitto da qualche guaio fisico, nonostante sia recentemente tornato al gol (2 nelle ultime 3, vittime Southampton e Fulham) Lukaku è ormai entrato nel mirino di parte della tifoseria, che è arrivata addirittura a utilizzare ironicamente il suo cognome come sinonimo di "mancanza di concentrazione e/o abilità": un uso così frequente da entrare diritto nell'Urban Dictionary, dizionario online dedicato allo slang giovanile inglese.

Premier League, Lukaku si trasforma in un verbo

Ecco dunque che cercando il termine "Lukaku" in questo sito, votato a suo tempo tra i 50 migliori al mondo, il cognome del miglior marcatore nella storia del Belgio - ha segnato 45 gol in 79 partite - porta a questo esilarante risultato, aggiunto il 3 dicembre dall'utente lukaku4life, un fan forse deluso del centravanti del Manchester United giunto sesto nella classifica marcatori della passata Premier League.

Lukaku /lu-ka-ku/ verbo: Lukaku'd 1. Perdere qualcosa di cui si ha il controllo; maneggiare male qualcosa a causa di mancanza di abilità e/o concentrazione

Urban dictionary word of the day



Lukaku #ManUtd pic.twitter.com/xJNVvqh1ls — One's Way #YNWA (@Khongsak) December 14, 2018

Non manca persino l'esempio di come utilizzare il "verbo Lukaku", con l'ipotesi di una persona che descrive con entusiasmo la propria ragazza a un amico e questo che lo ammonisce dicendogli di "non fare il Lukaku". Un'ironia tagliente a cui il centravanti del Manchester United tenterà sicuramente di sfuggire dimostrando di essere tornato quello di sempre nelle prossime giornate, che vedranno i Red Devils impegnati nella difficile rincorsa mirata a raggiungere almeno il quarto posto attualmente occupato dal Chelsea e distante ben 11 punti.

Recuperate le reti di Lukaku - e magari le prestazioni di altri giocatori fin qui deludenti, da Pogba a Alexis Sanchez - il Manchester United potrebbe tornare a sorridere insieme ai suoi tifosi, a quel José Mourinho che da settembre sente la sua panchina traballare e allo stesso centravanti, che potrebbe anche finire con il far cadere in disuso il verbo appena coniato. Sempre ammesso che non faccia...il Lukaku.