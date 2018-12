I Reds si riprendono la vetta grazie alla doppietta di Shaqiri: Mané sblocca il risultato nel primo tempo, poi il pari di Lingard. La risolve l'ex Inter nella ripresa entrando dalla panchina.

44 minuti fa di Daniele Rocca

Si decide tutto in 144 secondi. È l'intervallo di tempo trascorso tra l'ingresso in campo di Shaqiri e il gol che riporta avanti il Liverpool. La squadra di Klopp batte il Manchester United e si riprende la vetta della Premier League grazie all'ex Inter, che mette la firma anche sul terzo gol dei Reds. Nel primo tempo era stato Mané a regalare il vantaggio, poi annullato dalla papera di Alisson e dalla zampata di Lingard.

Nella ripresa è decisiva l'intuizione dell'allenatore tedesco, che a venti minuti dalla fine manda in campo Shaqiri, man of the match: meno di tre giri d'orologio ed ecco la zampata che fa esplodere Anfield. L'assalto del Liverpool viene premiato, è la vittoria del Normal One sullo Special One.

In questo incrocio tra Manchester e Liverpool, con la vittoria del City sull'Everton e la risposta dei Reds in casa contro lo United. Entrambi i match che conclusi con il risultato di 3-1. È una lotta testa a testa in cima, che al momento vede i ragazzi di Klopp spuntarla di un punto su quelli di Guardiola (45 contro 44). È l'essenza stessa del calcio moderno, che parla pochissimo inglese.

Anfield erupts!



Liverpool beat Man Utd at home in the #PL for the first time since 2013#LIVMUN pic.twitter.com/FajUxbsLQm — Premier League (@premierleague) December 16, 2018

Premier League, Liverpool-Manchester United: la cronaca della partita

Basta aspettare tre minuti per il primo episodio significativo della sfida: il calcio di punizione battuto da Young si infila alle spalle di Alisson, ma il gol viene annullato per l'evidente posizione di fuorigioco di Lukaku, che cerca di raggiungere il pallone senza toccarlo. Posizione attiva e bandierina del guardialinee che si alza.

Time to calm things down after a fast start at Anfield...



Almost 20 minutes gone in #LIVMUN. #MUFC pic.twitter.com/ofEVbCfS7h — Manchester United (@ManUtd) December 16, 2018

Il Liverpool trasforma lo spavento in carica agonistica e costringe lo United nella propria trequarti. Il primo squillo arriva dal sinistro di Firmino, che impegna De Gea a una super parata. La pressione dei Reds aumenta, il baricentro degli ospiti si abbassa ulteriormente, il gol del vantaggio è nell'aria.

E dopo un lungo assedio la palla arriva a Sadio e i ragazzi di Klopp passano: lancio perfetto di Fabinho a scalcare la difesa dei Red Devils, Mané stoppa di petto e al volo batte il portiere sul primo palo. Gran gol del senegalese, il primo in Premier League contro il Manchester United. Neanche cinque minuti e Lovren va vicino al raddoppio, ma la sua conclusione finisce sopra alla traversa.

Anfield passa dall'esaltazione allo sconforto nel giro di pochi secondi. Dal possibile 2-0 arriva il pareggio di Lingard: Contropiede di Lukaku che scappa sulla sinistra e mette al centro, il pallone teso scivola dalle mani di Alisson, con il centrocampista dello United lesto a sfruttare l'errore. Il Manchester non perdona e conserva il pari fino alla fine della prima frazione.

La ripresa

È Fellaini la mossa di Mourinho al ritorno in campo delle due squadre. Fuori Dalot, dentro il centrocampista belga. La mette sulla fisicità lo Special One, che non vuole uscire sconfitto dallo scontro di Anfield. Ma il secondo tempo sembra la fotografia del primo. Firmino si rende nuovamente pericoloso con un tiro di punta che però non sorprende De Gea: il portiere spagnolo respinge a mano aperta, puro istinto.

We've begun to apply some pressure in the last few minutes:



🔺 @Youngy18's superb cross was headed away with @Fellaini waiting to pounce

🔺 From the corner, the ball just wouldn't drop quickly enough for @MarcusRashford to strike#MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/MZpLruwpa3 — Manchester United (@ManUtd) December 16, 2018

Il Manchester United si chiude in difesa, più serrato di una scatoletta di sardine. Il Liverpool prova ad aprirla con i tiri da fuori: la manovra non è fluida come nei primi 45' e i padroni di casa tentano l'opzione dalla distanza, ma senza grande successo. Le fatiche della Champions iniziano a farsi sentire, con le squadre che si allungano a venti minuti dalla fine.

Klopp non ci sta, vuole riprendersi la vetta della Premier League. Primo cambio per i Reds: fuori Keita, dentro Shaqiri. Passano poco più di due minuti e l'ex calciatore dell'Inter trova il gol del nuovo vantaggio: Mané cerca un compagno al centro dell'area, il pallone schizza tra le gambe dei calciatori in area e arriva allo svizzero che calcia senza pensarci. Un bacio alla traversa e palla in rete.

Ma non finisce qui. Il Liverpool continua quello che sa fare meglio: chiudere l'avversario nella propria aria. Firmino serve Shaqiri, che dal limite lascia partire il sinistro, deviato da Bailly, De Gea non può arrivarci: è 3-1, ad Anfield è uno Show-qiri. Tre punti che riportano i Reds al comando della classifica, scavalcando nuovamente il Manchester City.