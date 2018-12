Il derby viene deciso proprio da lui, Cristiano Ronaldo, che realizza un calcio di rigore assegnato al 70' dopo un fallo di Ichazo su Mandzukic.

Il derby della Mole Torino-Juventus è la gara valida per l'anticipo serale della sedicesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino l'appuntamento è fissato per le ore 20.30. I bianconeri, primi in classifica a 43 punti a +8 sul Napoli e +14 sull'Inter, sono reduci dalla sconfitta indolore in Champios League contro lo Young Boys e dalla vittoria per 1-0 contro l'Inter; i granata hanno invece 22 punti, sono sesti e vengono dallo 0-0 maturato in casa del Milan.

Partita molto tesa e dura come prevedibile. Il Torino riesce a reggere l'urto dei campioni d'Italia in carica, ma poi si arrende quando Ichazo (entrato al posto di Sirigu nel primo tempo) interviene in modo irregolare su Mandzukic. Del calcio di rigore se ne occupa ovviamente Cristiano Ronaldo, che va a segno al 70' e poi esulta in faccia al portiere avversario, incrociando anche la sua traiettoria durante l'esultanza.

Il prossimo impegno in Serie A della Juventus sarà all'Allianz Stadium sabato 22 dicembre alle 20.30 contro la Roma; lo stesso giorno alle 15 il Torino se la vedrà al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ma ecco gol e highlights di Torino-Juventus 0-1: