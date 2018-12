Nel prossimo turno di Serie A , quello pre natalizio, la Fiorentina andrà a San Siro per giocare in casa del Milan mentre l'Empoli ospiterà la Sampdoria allo stadio Castellani. Ecco dunque gli highlights di Fiorentina-Empoli, valida per la 16esima giornata di Serie A :

Una delle partite più interessanti del 16esimo turno di Serie A è il derby toscano fra Fiorentina ed Empoli, dove le due squadre si sfidano in momenti opposti: i viola non trovano una vittoria dal 30 settembre mentre con l'arrivo di Iachini, l'Empoli ha collezionato 3 successi e un pareggio nelle ultime 4 partite.

