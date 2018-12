Alla Sardegna Arena la partita vive di equilibrio e viene sbloccata al 91esimo minuto da una prodezza di Milik su calcio di punizione.

0 condivisioni

16 dic 2018

L'appuntamento delle 18 della domenica calcistica di Serie A offre Cagliari-Napoli, un appuntamento in cui gli azzurri di Carlo Ancelotti vogliono provare a rialzarsi subito dopo la cocente delusione arrivata a seguito dell'eliminazione dalla Champions League. Non sarà però una passeggiata, perché i sardi in questa stagione non hanno mai perso in casa (2 vittorie e 5 pareggi) e hanno tutta l'intenzione di continuare questa striscia positiva.

48 Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-49

Chiudi 1 di 48

La partita è equilibrata, con i sardi che sono molto combattivi e ribattono ogni occasione dei partenopei. Il momento decisivo arriva al 91esimo quando Milik trova il gol vittoria con una punizione capolavoro che batte Cragno.

Il prossimo impegno del Cagliari nella 17esima giornata di Serie A sarà in trasferta, allo Stadio Olimpico di Roma, nel lunch match del 22 dicembre contro la Lazio. Partita casalinga invece per il Napoli, che lo stesso giorno ospiterà la SPAL alle 15. Ma andiamo a vedere gol e highlights di Cagliari-Napoli.