Frosinone-Sassuolo è una delle tre partite con calcio d'inizio alle ore 15 della domenica di Serie A del 16 dicembre 2018 (16^ giornata). Posizioni di classifica diametralmente opposte per le due squadre, entrambe sono alla ricerca di un successo che manca da troppo tempo. Nell'ultima giornata, pareggio ricco di emozioni per il Sassuolo (3-3 con la Fiorentina), brutto KO contro il Napoli per i ciociari (4-0 al San Paolo).

