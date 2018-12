Il dirigente giallorosso volerà a Boston per parlare col presidente Pallotta di due rinforzi a centrocampo per gennaio: occhi sui giocatori di Young Boys e Borussia Dortmund.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

La stagione della Roma non riesce a svoltare e queste ultime settimane del 2018 saranno decisive per il futuro della squadra, di Di Francesco e per le strategie da adottare durante la sessione di calciomercato di gennaio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a breve Monchi volerà a Boston dal presidente Pallotta per un summit molto importante. Oltre a discutere della figura dell'allenatore, si parlerà anche di calciomercato con l'ex Siviglia che proporrà due nomi per rafforzare il centrocampo: Sekou Sanogo e Julian Weigl.

La pista per il giocatore dello Young Boys è facilmente percorribile, con gli svizzeri che per lui chiedono una cifra attorno ai 5 milioni di euro, più complicato l'affare per il tedesco che è valutato dal Borussia Dortmund almeno 5 volte tanto. L'obiettivo di Monchi è quello di proporre un prestito di 18 mesi (con prima il rinnovo di Weigl in giallonero). I due nomi però potrebbero arrivare durante la finestra di calciomercato invernale, anche se forse Pallotta e Monchi dovranno prima decidere il futuro di Di Francesco in modo da concentrarsi poi sui rinforzi per la rosa giallorossa.