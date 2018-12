L'ex giocatore del Real Madrid lascia il club turco (che ha grossi problemi economici) e ha chiesto che la sua ultima mensilità fosse data ai dipendenti in difficoltà.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nei tanti anni passati al Real Madrid, prima di lasciare il Santiago Bernabeu nella sessione di calciomercato estiva del 2017, Pepe non si è esattamente reso famoso per essere un giocatore dal "cuore d'oro" in campo.

Eppure il portoghese si è reso protagonista di un bel gesto, proprio nella decisione che lo ha portato a mettersi nuovamente sul calciomercato lanciando il Besiktas. Pepe infatti ha scelto di rescindere il suo contratto con il club turco che sta navigando in pessime acque dal punto di vista economico in questo periodo.

L'ex Real Madrid però ha deciso di rinunciare all'ultima mensilità del suo stipendio e ha chiesto alla dirigenza di versare la somma nelle tasche dei dipendenti della società, in particolare gli addetti alla cucina e alla cura dei campi. Un gesto molto premuroso di un duro in campo, che ora può diventare un'occasione di calciomercato anche per le sue doti umane.