L'acquisto a titolo definitivo del Pipita è sempre più in dubbio ma il club rossonero starebbe pensando di riscattarne il cartellino per poi venderlo: occhio al Chelsea di Sarri.

2 ore fa di Daniele Minuti

Gonzalo Higuain ha senza dubbio rappresentato il botto dell'ultimo calciomercato del Milan ma le prestazioni del centravanti argentino in questo inizio di stagione hanno messo in dubbio il suo riscatto dalla Juventus nel prossimo giugno.

Inoltre i paletti imposti dalla UEFA nell'ambito del Fair Play Finanziario non permettono alla squadra rossonera di fare a cuor leggero spese come quella dei 36 milioni necessari per il cartellino del Pipita. La società però avrebbe pensato a una clamorosa strategia da attuare nel prossimo calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan starebbe pensando di riscattare il cartellino di Higuain per poi metterlo sul calciomercato a giugno in modo da recuperare la spesa fatta per lui. In tal caso ci sarebbe in prima fila il Chelsea di Sarri, da anni legato all'argentino e alla ricerca di un sostituto di Morata che sta deludendo.

Non c'è ancora nulla di confermato e un'eventuale qualificazione alla prossima Champions League potrebbe cambiare le cose. Ma questa pazza idea del club rossonero è possibile e il Milan potrebbe essere costretto a rinunciare al suo numero 9 dopo solo una stagione.