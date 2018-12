Calciomercato Milan, si pensa a Gabigol

L'attaccante brasiliano tornerà a Milano dopo aver esaurito il prestito al Santos, ma non rientra nei piani nerazzurri: Leonardo ha sondato il terreno.

un'ora fa di Marco Ercole

Da Ibrahimovic a Gabigol (con tutto il rispetto per quest'ultimo) ce ne passa un bel po'. Sembra però questo - almeno stando a quanto riportato da Sportmediaset - il possibile scenario per il calciomercato del Milan, che dopo la recente decisione dell'Uefa dovrà fare ancora più attenzione a bilanci ed eventuali investimenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva dei rossoneri, Leonardo, avrebbe chiesto il prestito del suo connazionale al club nerazzurro, ricevendo in cambio un secco no.

Ciò però non significa che l'Inter abbia intenzione di trattenere a Milano il 22enne, che continua a non rientrare nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. A gennaio tornerà alla base dopo il prestito al Santos, ma lo farà solo di passaggio. I risultati più che positivi registrati negli ultimi mesi in Brasile (con 18 gol in 35 partite di campionato, Gabigol è stato il miglior marcatore del club e capocannoniere dell'intero torneo) non sono stati sufficienti per convincere Suning a dargli una seconda opportunità.

Getty Images Calciomercato Milan, Leonardo pensa a Gabigol

Nonostante questo e considerando il contratto in scadenza a giugno 2021, sembra che l'ipotesi di calciomercato di un prestito al Milan non sia stata minimamente presa in considerazione per due semplici motivi.

Prima di tutto l'idea dell'Inter è di cedere a titolo definitivo il giocatore (sfruttando proprio le ottime prestazioni in Brasile) per cercare di rientrare in parte dei 29,5 milioni spesi nell'agosto 2016 per acquistarlo proprio dal Santos (Corinthians e Flamengo sono due delle squadre interessate).

In secondo luogo, poi, ad Appiano Gentile non vogliono correre il rischio di vederlo esplodere in Europa proprio con la maglia del Milan, diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League. La pazza idea di calciomercato di Leonardo, insomma, non dovrebbe avere seguito. Il Milan però ci sta pensando davvero, anche se al momento si è limitato solo a sondare il terreno.