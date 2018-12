Nonostante il contratto dello spagnolo coi Blues scada a giugno, il club inglese vuole almeno 8 milioni di euro per il suo cartellino a gennaio.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il morale in casa Milan di questi giorni è decisamente basso: alla clamorosa eliminazione dall'Europa League si aggiunge la sanzione UEFA arrivata in settimana, che potrebbe pesantemente influenzare le strategie di calciomercato future del club rossonero.

Leonardo però spera ancora di poter rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso durante il calciomercato invernale e quello di Cesc Fabregas rimane un nome molto gradito per esperienza, qualità tecniche e situazione contrattuale (il suo accordo col Chelsea scadrà a giugno).

Secondo la Gazzetta dello Sport, i Blues non sarebbero disposti a fare sconti al Milan: nonostante ci sia il rischio di perdere lo spagnolo a zero nel calciomercato estivo, a gennaio il Chelsea vorrà almeno 8 milioni di euro per il cartellino dell'ex giocatore dell'Arsenal. Richiesta che scombina i piani rossoneri che hanno già speso molti soldi per Paquetà in questa finestra e speravano di portar via Fabregas da Londra per una cifra minore.

Ci vorrà ancora molto lavoro in questa trattativa e Leonardo proverà ad abbassare queste pretese senza arrivare allo strappo, anche perché con la dirigenza dei Blues ci sarà da discutere anche il riscatto di Bakayoko a giugno. L'impressione è che a queste cifre l'affare non si faccia a meno di una cessione eccellente in inverno (l'indiziato principale è Calhanoglu).