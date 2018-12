Se durante il calciomercato estivo la richiesta di uno scambio (più conguaglio) con Miralem Pjanic fu scartata, ora i Red Devils puntano Alex Sandro . Il brasiliano è sempre più vicino al rinnovo con i bianconeri ma ha più volte espresso la volontà di giocare in Premier League. Se la Juventus volesse davvero riportare Pogba a Torino già a gennaio, l'ex Porto potrebbe diventare la pedina sacrificabile visto che il Manchester United è da tempo interessato a lui e il prolungamento permetterebbe di chiedere una cifra considerevole per il suo cartellino.

Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando e le voci di un colpo a effetto in casa Juventus si fanno sempre più pressanti. Il grande obiettivo per i bianconeri rimane Paul Pogba e l'assalto per il francese potrebbe arrivare a breve.

