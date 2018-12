Il centrocampista uruguaiano sarebbe nel mirino del club nerazzurro che potrebbe strapparlo a Los Xeneizes mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

I tifosi del Boca Juniors stanno vivendo giorni comprensibilmente difficili: la delusione per la sconfitta nella finale di Copa Libertadores contro gli storici rivali del River Plate è ancora molto forte e altre brutte notizie potrebbero arrivare dal calciomercato.

Los Xeneizes hanno ufficialmente detto addio al loro allenatore Schelotto che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine anno, ma un'altra perdita si profila sul calciomercato visto che Nahitan Nandez sembra essere nel mirino dell'Inter. Secondo TyC Sport, il centrocampista uruguaiano (uno dei migliori dei suoi nella finale contro il River) è un obiettivo concreto dei nerazzurri che sarebbero pronti a mettere sul piatto anche 20 milioni di euro per un giocatore che Ausilio segue dai tempi in cui militava nel Penarol.

L'operazione si potrebbe chiudere già durante il calciomercato di gennaio, magari in sinergia con il Cagliari di Giulini che cerca un sostituto per l'infortunato Castro e che potrebbe chiedere una mano a Marotta dati gli ottimi rapporti fra i due. In nerazzurro o in prestito in Sardegna, presto un altro talento uruguaiano del Boca Juniors potrebbe sbarcare in Serie A dopo Bentancur.