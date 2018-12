I campioni di Spagna non mollano la presa per i due talenti dell'Ajax: il sorteggio per gli ottavi di Champions League a Nyon è l'occasione per incontrare i Lancieri.

0 condivisioni

un'ora fa

Il Barcellona continua a sognare sul calciomercato e i due grandi obiettivi del club campione di Spagna sono ancora de Ligt e de Jong: i talenti dell'Ajax sono ancora sul taccuino dei blaugrana nonostante la grande concorrenza.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i catalani sarebbero pronti ad affondare il colpo per entrambi: i gioielli olandesi non hanno ancora deciso quale sarà il loro futuro ma un indizio importante di calciomercato è arrivato dal padre del centrocampista che ha spiegato come l'ambiente del Barcellona sarebbe l'ipotesi migliore per suo figlio.

La strategia degli spagnoli è chiara, prima trovare l'accordo con de Jong e de Ligt, per poi cercare l'assalto decisivo con l'Ajax. E l'occasione si potrebbe presentare molto presto: le dirigenze saranno a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League ed è lì che il Barcellona farà i primi passi. Un importante alleato di calciomercato potrebbe essere Marc Overmars, direttore sportivo dei Lancieri ed ex giocatore blaugrana: la sua presenza potrebbe far decollare l'operazione, con il Barcellona che è pronto a fare follie per i due talenti della Nazionale olandese.