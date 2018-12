André Gomes: "Al Barcellona fu dura veder soffrire i miei genitori"

Il giocatore dell'Everton torna sulla sua esperienza in blaugrana: "Non riuscivo a vederli infelici per me, ma in Premier League sono di nuovo felice".

di Daniele Minuti

A Barcellona è ancora considerato uno dei più grandi flop di mercato degli ultimi anni, ma dal suo passaggio all'Everton sembra essere iniziata la rinascita per André Gomes. Il centrocampista sta finalmente giocando con continuità nel tentativo di scacciare i fantasmi blaugrana. Nelle sue interviste André Gomes ha parlato molte volte di quanto sia stata dura anche psicologicamente l'esperienza in Catalogna e nelle dichiarazioni riportate da Marca dopo la partita contro il Manchester City, il portoghese ha ribadito le sue difficoltà. Non ero felice e soffrivo per i miei genitori. Non riuscivo a vederli tristi per me ed ero deluso. Il passaggio in Premier League però sembra aver ridato fiducia all'ex giocatore del Valencia, che dopo aver superato i problemi fisici di inizio stagione non è più uscito dalla formazione titolare dell'Everton. E a Liverpool stanno finalmente scoprendo il vero André Gomes. Non sono ancora al top, posso migliorare sempre di più. Ma sono di nuovo felice di giocare a calcio ora che sono in Inghilterra.