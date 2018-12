L'evento si svolgerà nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2018 al SAP Center di San Jose (California). Diretta scritta a partire dalla 23 su FOXSports.it.

Marco Ercole

È arrivato il momento di Tables, Ladders & Chairs 2018, per tutti semplicemente TLC. Si tratta della decima edizione di questo PPV prodotto annualmente dalla WWE, che nell'occasione si svolgerànella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2018 al SAP Center di San Jose (California).

La nostra consueta diretta scritta con WWE News e Highlights inizierà a partire dalla 23 qui su FOXSports.it, per seguire anche tutto quello che accadrà nel corso del kickoff di TLC 2018.

Tutti i titoli WWE saranno messi in palio tranne tre, lo United States Champonship, i Raw Tag Team e soprattutto quell'Universal Championship riconquistata da Brock Lesnar il 2 novembre a Crown Jewel nel suo scontro con Braun Strowman, condizionato pesantemente dall'intromissione iniziale di Baron Corbin. Proprio tra questi ultimi due andrà in scena uno dei match più attesi della serata, che metterà in palio il futuro da General Manager del Lone Wolf e la possibilità del Monster Among Men (se riuscirà a tornare in tempo dall'infortunio) di andare di nuovo per il titolo contro The Beast.

At #WWETLC, there are bound to be some shocking moments! Here are 5 moments that left us speechless presented by Kay Jewelers. https://t.co/XLKzr7X81Q pic.twitter.com/d4E37T2YbZ — WWE (@WWE) December 15, 2018

WWE News, TLC 2018: presentazione e pronostici

Ma a TLC 2018 ci sarà molto altro. Su tutti il triple threat match valido per il titolo femminile di SmackDown tra la campionessa Becky Lynch, Charlotte Flair e Asuka, ma pure la sfida tra ex fratelli, Dean Ambrose e Seth Rollins, con in palio l'Intercontinental Championship.

La serie di incontri in programma è molto lunga e questi si svilupperanno tra kickoff e PPV. Noi vi racconteremo come sempre tutto in rigorosa diretta scritta, ma andiamo adesso a vedere quali saranno i match che arricchiranno la card di questo show.

Daniel Bryan (C) vs AJ Styles

WWE Championship Match

Seth Rollins (C) vs Dean Ambrose

Intercontinental Championship Match

Braun Strowman vs Baron Corbin

Tables, Ladders and Chairs Match

Ronda Rousey (C) vs Nia Jax

Raw Women's Championship Match

Ronda Rousey (C) vs Nia Jax

Raw Women's Championship Match



Becky Lynch (C) vs Charlotte Flair vs Asuka

SmackDown Women's Championship Triple Threat TLC Match

Becky Lynch (C) vs Charlotte Flair vs Asuka

SmackDown Women's Championship Triple Threat TLC Match



The Bar (C) vs The New Day vs The Usos

SmackDown Tag Team Championship Triple Threat Match

Natalya vs Ruby Riott

Tables Match

Finn Balor vs Drew McIntyre

Single Match

Finn Balor vs Drew McIntyre

Single Match



Elias vs Bobby Lashley

Ladder Match

Buddy Murphy (C) vs Cedric Alexander

Cruiserweight Championship Match

R-Truth e Carmella vs Jinder Mahal e Alicia Fox

Finals of Mixed Match Challenge Season 2 (i vincitori entreranno per ultimi nelle prossime Royal Rumble)

Rey Mysterio vs Randy Orton

Chairs Match