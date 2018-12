Sfruttando la prossima presenza della WWE nel loro stadio per lo spettacolo di Raw post TLC, i giocatori di basket statunitense realizzano un promo.

Marco Ercole

A volte, soprattutto negli Stati Uniti, capita che alcuni sport possano confondersi tra loro, dando vita a siparietti divertenti. In questo caso, come racconteremo in questa WWE News, a incrociare le loro strade sono stati il wrestling e il basket.

L'occasione è la puntata di Raw che si terrà il prossimo lunedì, immediatamente dopo il PPV TLC che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre (a partire dalle 23).

Lo show del roster rosso in questione si terrà nel Golden 1 Center di Sacramento, cioè lo stadio che ospita le partite casalinghe del club NBA dei Sacramento Kings. Ecco, alcuni atleti della squadra di basket hanno deciso di sfruttare l'occasione per esibirsi in un vero e proprio promo, sullo stile di quelli che si possono trovare settimanalmente in tutte le puntate raccontate nelle nostre WWE News.

It was @WWE Night at @Golden1Center last night...



So we had to get the squad to cut a promo 😂 pic.twitter.com/M3mLezixlE — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 14, 2018

WWE News, Sacramento Kings NBA diventano wrestler

I protagonisti di questo sketch divertente sono stati inizialmente Marvin Bagley e Willie Cauley-Stein, con il primo che ha sfidato il secondo per il Titolo Intercontinentale (attualmente detenuto da Seth Rollins a Raw), poi è toccato a Frank Mason lanciare la sfida a Iman Shumpert, nella loro ricostruzione WWE Universal Champion (titolo di Brock Lesnar).

L'interpretazione dei giocatori NBA è decisamente molto convincente, denotando una chiara passione per il wrestling dei diretti interessati. Nel corso del prossimo spettacolo di Raw post TLC, c'è da scommettere che (da buoni padroni di casa) saranno in prima fila ad assistere.

E chissà che nelle prossime WWE News non staremo qui a raccontarvi di un qualche tipo di interazione reale durante lo show. Non sarebbe certo la prima volta che il ring ospita qualche atleta proveniente da altri sport per dei piccoli cameo o veri e propri segmenti. Nel caso, Marvin Bagley, Willie Cauley-Stein, Frank Mason e Iman Shumpert hanno già dimostrato l'eventuale disponibilità dei Sacramento Kings.